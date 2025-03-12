「三峽綠茶季」3/15登場 逛北大校園體驗食農文化樂趣

三峽綠茶季於3月15日至16日周末在台北大學三峽校區登場，歡迎民眾到校園逛市集。（記者陳奕劭攝）

2025/03/12 14:01

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市農業局與台北大學合辦2025三峽綠茶季「Hō你有春」，於3月15日至16日周末在台北大學三峽校區舉辦心湖旁草坪舉辦野餐派對，歡迎民眾到校園野餐、逛市集，參加職人DIY與親子食農體驗，體驗茶文化。活動詳情可至臉書「國立臺北大學海山研究中心」、「新北市農業局稼日蒔光」查詢。

三峽碧螺春產季將至，台北大學三峽綠茶季今年以「食農教育」為主題，設計兒童遊戲闖關、龍井茶揉捻食農體驗與青銀茶席互動共三個體驗區，包括「碧螺春點茶體驗」、「龍井茶闖關體驗」等超過15個DIY體驗與兒童導覽，皆可現場免費報名，周末2天活動共設置95攤特色攤位，將迷人元素濃縮在校園，一次逛遍三峽名店精華。

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台北大學校長李承嘉表示，歡迎大家周末來三峽、鶯歌，享受品茗野餐的樂趣，順道參觀新北市美術館戶外園區、鶯歌陶瓷博物館，體驗三峽與鶯歌的茶文化、陶藝及藝術人文，度過一個充滿活力的週末，報名資訊可至海山研究中心活動通平台（https://www.accupass.com/organizer/detail/2503040243013796637210）查詢。

新北市農業局表示，2天市集中單筆消費滿2000元者，即可換取一個價值500元活動紀念杯，在合作店家消費，可抽抽限量三峽茶禮盒、大板根森林遊樂區入場券等好禮，把握3月15、16日假日早上11點到晚上6點到臺北大學體驗茶文化。

2025三峽綠茶季3月15日至16日在北大校園登場，周末2天活動共設置95攤特色攤位。（記者陳奕劭攝）

三峽綠茶季於3月15日至16日周末在台北大學三峽校區登場，歡迎民眾到校園野餐。（記者陳奕劭攝）

2025三峽綠茶季於3月15日至16日登場，周末在台北大學三峽校區舉辦食農教育派對。（翻攝自臉書「國立臺北大學海山研究中心」）

2025三峽綠茶季於3月15日至16日登場，周末在台北大學三峽校區舉辦校園園遊會。（翻攝自臉書「國立臺北大學海山研究中心」）

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