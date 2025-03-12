北市無人機教育中心揭牌 年挹注120補助、課程最快114學年上路

北市無人機教育中心今（12日）於木柵高工開幕。（記者甘孟霖攝）

2025/03/12 14:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕無人機技術日新月異，已廣泛應用各領域，台北市為提升學生對於無人機教育之能，今（12日）於木柵高工成立「台北市無人機教育中心」，並發布教育補助計畫，今年挹注120萬元補助15校，另也培育無人機種子教師，擴大無人機競賽及營隊活動，各校課程預計最快114學年就可以上路。

台北市副市長張溫德表示，無人機技術已成為國際間新興科技的重要技能，跨及環境保護、物流運輸、國土維護等多元領域，台北市無人機教育中心將以5大方向推動無人機教育，包含培育北市無人機種子教師、推廣高級中等以下學校無人機教育課程、結合STEAM開發跨學層教材、辦理無人機競賽及營隊、結合產官學研培育無人機專業人才。

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教育局技職教育科長陳秉熙說明，今年將挹注120萬元，補助15間學校，鼓勵學校開設無人機社團、辦理專題課程、指導學生參與北市無人機競賽，中心也提供教師專業社群資源，讓無人機教育擴展至各校。

木柵高工校長、北市無人機教育中心主任陳美保表示，中心也辦理「無人機考照教師研習班」，補助無人機證照考試費用，透過學科理論與實機操作演練，協助教師考取「專業基本級操作證照」（無人多旋翼機2公斤以下），協助學校250公克以上至2公斤以下無人機飛行教學；中心去年已辦理3場次，培訓50名教師，今年預計辦18場次，培訓更多教師。

陳秉熙說，教育局希望教師培訓完成後，回到學校能規劃至少2週甚至1學期的課程，也可以將無人機概念融入教學，除了教學基本的操作之外，更希望能透過彈性課程，讓孩子發想無人機如何應用於解決生活上的問題；此外，也建立起學生對於無人機法規的基本認識，如不能於禁航區飛行、不能太接近建築物以免侵犯隱私等。

他說，中心也持續與交通部民航局合作，取得最新的技術支持與法規指導，並與國內無人機產業建立產學合作機制，安排至國內外無人機產業觀摩等，提供學生深入業界實習機會。

教育局補充，中心透過教師專業社群向下延伸設計學生跨域整合教材，課程涵蓋程式控制無人機群飛、FPV（第一視角）穿越機、無人機組裝及攝影等，今年寒暑假將辦理無人機營隊，規劃新增足球無人機、空拍剪輯等課程，開放高中職至國小學生參加；另今年無人機競賽將結合中心新設置無人機升降練習場及飛行練習場，增設足球無人機競賽項目。

北市無人機教育中心今（12日）於木柵高工開幕。（記者甘孟霖攝）

北市無人機教育中心揭牌，師生現場演示無人機操作。（記者甘孟霖攝）

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