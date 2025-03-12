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    台南北門紅蔥頭節 3/29蔥進北門

    體驗手作蔥辮。（北門公所提供）

    體驗手作蔥辮。（北門公所提供）

    2025/03/12 13:35

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區紅蔥頭節「紅運當頭蔥進北門」，29日將在北門三寮灣東隆宮廟前廣場舉行，公所推出紅蔥頭為主角的體驗活動，還送油蔥肉燥麵、虱目魚丸湯、紅蔥頭煎蛋、煎虱目魚小排，報名費200元，限額200人，公所網站報名至14日下午4點截止。

    北門區紅蔥頭產地主要在三寮灣慈安、三光、文山、錦湖里，今年栽種約120公頃。

    北門區長林建男表示，其中在三寮灣是北門紅蔥頭最大產區，當地農民在農田休耕期關上排水閘門接取雨水，利用水壓將鹽分高的地下水往下壓，農作物就是依靠這幾公分的「淡土」進行種植，形成獨樹一幟的「關水」種蔥文化，也讓此種方式產出的紅蔥頭更易於保存。

    29日北門紅蔥頭節除安排表演，還有北門特色農產品美食市集、一元搶標活動、有獎徵答、參觀三寮灣東隆宮文物館、試吃現煎紅蔥頭煎蛋、虱目魚小排，北門農會示範炸蔥酥，也有衛生局免費X光健檢、闖關宣導，完成闖關可領取小禮品。

    民眾報名DIY即可體驗手作蔥辮、紅蔥頭染帽、紅蔥頭蚵藝鑰匙圈、剪蔥，公所更大方贈送油蔥風味肉燥麵、北門虱目魚丸湯、紅蔥酥和北門農漁特產市集百元抵用券。

    林建男說，遊客29日可到北門來一趟紅蔥頭產業文化之旅，當天下午5點在北門井仔腳瓦盤鹽田還有《張正傑鹽田夕陽音樂會》，希望帶動北門觀光。

    剪蔥體驗。（北門公所提供）

    剪蔥體驗。（北門公所提供）

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