大地與肢體對話 高雄春藝環境舞蹈節目10場免費看

「希舞集聚」以舞蹈演繹日治時期鳳梨罐頭產業的黃金年代。（圖由高市文化局提供）

2025/03/12 13:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年春藝環境舞蹈系列節目擴展演出範圍，首度將展演觸角延伸至大樹、林園、六龜等區，5支精彩舞作由高雄在地優秀舞蹈團隊參與演出，3月22日至4月6日共5檔10場的演出，邀請觀眾跟著舞蹈足跡，來一趟大地與肢體對話的輕旅行，發掘不同的高雄風貌。

春藝「環境舞蹈」系列節目為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由高雄舞蹈團隊結合文化地標，用舞蹈思維介入藝文場域，為不同的場域打造舞蹈作品。文化局長王文翠表示，環境舞蹈創作是以非典型劇場形式演出，藝術家激盪飽滿創意，讓展演的型態結合土地、人文與舞蹈，用環境舞蹈與地方對話，拉近與觀眾欣賞距離，體驗藝術即生活日常。

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春藝環境舞蹈系列節目迄今累積了23檔共40場的演出，今年由市中心往外輻射，包含大樹區的臺灣鳳梨工場、大樹大坑保興宮、鼓山區舊打狗驛月台、林園區原頂林仔邊警察官吏派出所及六龜區洪稛源、池田屋等處所都是演出舞台，由「秋杉所在」、「希舞集聚舞蹈劇場」、「嵬舞劇場舞蹈團」、「索拉舞蹈空間舞團」及「藟艸合作社」擔綱演出。

文化局指出，今年5檔、共10場的環境舞蹈作品都是免費演出，邀請民眾從歷史建築的視野欣賞當代舞蹈，或從當代舞蹈的角度回望歷史建築，共同感受舞蹈創作與文化場域的雙向美麗互動。

嵬舞劇場舞蹈團《驛旅•打狗》選擇在台灣南部鐵道發源地舊打狗驛演出。（圖由高市文化局提供）

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