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    八里開臺天后宮後方私有地擬建天幕籃球場耗資千萬 民眾憂公帑濫用

    新北市八里區開臺天后宮。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區開臺天后宮。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/12 13:54

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區開臺天后宮後方一塊土地，鄰近渡船頭公園，因長期閒置，近日傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚，預計耗資千萬元。然而，此舉引發民眾質疑，該地為天后宮私有土地，是否適當動用公帑？對此，開臺天后宮主委張金貴回應，該計畫因土地屬性及未來使用問題，在委員會討論後未獲通過。

    有民眾向《自由時報》爆料，指該籃球場規劃案可能由八里區公所或新北市政府推動，但經費預估要花上千萬，加上因土地為私有，擔憂動用公款興建天幕恐有公帑濫用之嫌。「這樣的花錢方式是否妥當，會不會有濫用公帑的疑慮？」

    八里區公所回應，有關天后宮私有土地未來可能規劃設置運動天幕設施一案，因考量目前天后宮周邊民眾無運動休閒及遊憩場所，為使市民能有更便捷的休閒空間，公所將先取得廟方土地無償使用同意書後，並請專業顧問公司進行可行性評估，最後才進行後續相關工程建設。

    開臺天后宮主委張金貴則表示，原先的規劃，是為了回應地方民眾對運動場地的需求，尤其是八里區年輕人活動空間有限，若能建設相關設施，確實有助於促進地方發展。然而，該地屬於廟方土地，擔心未來可能衍生管理與使用上的爭議，因此在土地問題未解決前，委員會決議暫不通過此案，後續會與公所報告。

    張金貴說，該案涉及政府公帑支出，應確保土地使用的合法性及長遠規劃，避免未來因土地問題導致設施閒置或拆除，造成公帑浪費。因此，在目前條件下，委員會決定不推動該案。

    市議員陳家琪表示，此案並非設置籃球場，而是以遮棚式活動中心的形式，提供里民臨時活動空間。廟方委員曾善意提議借地供使用，並計畫訂立契約，確保使用年限後歸還廟方。然而，部分里民擔心未來若市府介入，可能涉及公帑支出，導致資源浪費。

    陳家琪強調，活動中心設置經費來自「八里回饋金」，也就是八里焚化爐的回饋基金，並未動用民眾納稅錢。此外，該設施為臨時性建築，無須維護費用與經營成本，不會對財政造成負擔。由於用地問題可能帶來未來爭議，委員會決議暫不推動計畫，後續會再跟公所了解契約內容，再作決議。

    新北市八里區開臺天后宮後方一塊私有地（左邊），鄰近渡船頭公園，傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區開臺天后宮後方一塊私有地（左邊），鄰近渡船頭公園，傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區開臺天后宮後方一塊私有地，鄰近渡船頭公園，傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚。（記者羅國嘉攝）

    新北市八里區開臺天后宮後方一塊私有地，鄰近渡船頭公園，傳出將規劃為籃球場並增設「天幕」遮雨棚。（記者羅國嘉攝）

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