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    陳其邁稱該開始評估規劃24小時新機場 南星基地是最好選擇

    陳其邁建議交通部可以開始評估高雄24小時新機場。（記者王榮祥攝）

    陳其邁建議交通部可以開始評估高雄24小時新機場。（記者王榮祥攝）

    2025/03/12 13:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄小港機場航線持續增加。高雄市長陳其邁今指出，基於均衡發展，鏈結周遭的亞洲主要城市，跟整個航空貨運成長，應該是時候要開始評估規劃24小時新機場，南星基地是最好選擇。

    陳其邁表示，小港機場並不是24小時起降機場，所以對於貨運航班可說是大問題，加上很多紅眼班機，也就是所謂的廉價航空，常常利用晚上起降；假如能有24小時起降機場，未來也配合高雄產業佈局發展，能夠擴大包括航空的物流，這樣對南部高科技廠商來說會有正面幫助，長遠規劃應該是要結合小港機場整個更新的改建外，須有一個24小時的機場。

    他進一步提到，當然地點還是需要做評估，不過南星基地的外海，原來填海造陸的西側，也配合捷運紅線跟國道7號，非常便捷的直接聯繫到台灣各主要城市，可以說是最好的一個選擇。

    陳其邁指出，這部份也希望在交通部能把24小時新機場的規劃，包括物流、運籌等相關功能考量整體評估，不然以現在高雄配合整個台灣大南方、大發展的產業布局，其實航空貨運需求也越來越多，再加上桃園的貨運也是飽和；就交通的服務，很多其實在南部就可以解決的部分，還要飛機飛到桃園再下來，這樣其實也會讓桃園機場的各項負擔增加，基於均衡發展，鏈結周遭的亞洲主要城市，跟整個航空貨運的成長，應該是時候要來開始做評估規劃。

    陳其邁建議交通部，是時候評估高雄24小時新機場，並建議南星基地是最好選擇。圖為小港機場。（資料照）

    陳其邁建議交通部，是時候評估高雄24小時新機場，並建議南星基地是最好選擇。圖為小港機場。（資料照）

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