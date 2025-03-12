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    南市273校「英語日」活動 唱歌、擺攤各出奇招

    台南配合雙語政策，全市營造英語口說校園環境新風貌。（記者洪瑞琴攝）

    台南配合雙語政策，全市營造英語口說校園環境新風貌。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/12 13:50

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為提升學生英語口說能力，並將英語學習融入日常生活，南市推動全市「英語日」活動，透過活潑多元的方式，鼓勵學生開口說英語。

    位處偏鄉的將軍國中，舉行全校性英語歌唱比賽，同時結合生生用平板政策，運用Cool English「酷英卡拉ok特區自主學習英語歌，全校學生參與熱烈。校長謝元入表示，讓國中學生開口說英語要有動機，因此透過學生喜愛的歌唱比賽，由學生擔任主持人，學生都玩得不亦樂乎，也得到寓教於樂的效果。

    新南國小推動課餘時間10分鐘說英語，運用榮譽制度，發行「Sin-Nan Dollars」，讓學生在每週一開張的Bilingual Shop中，以英語表達來兌換獎勵品，使英語學習成為一種校園日常。6年級學生莊晴瑄表示，不僅能玩闖關遊戲，還能提升英語能力；5年級學生張芯瑜也分享，非常期待每週一活動，一開始會很緊張，但現在已經能夠流暢地說英語了。

    忠孝國中將全校英語日擴大為「英語週」，透過教師社群發想各種創意又生活化的英語活動，包括邀請空中英語教室到校巡演、配合節慶推出英語感恩節卡片書、校慶園遊會闖關活動設置英文攤位、酷英VOKI小精靈投稿活動、運用wordwall平台結合課室英語內容學生闖關，以及生活化英語點餐活動等，精彩有趣。

    南市推動「英語日」、「全年級全班性英語競賽」、「課餘時間10分鐘說英語」等活動，全市273所市立高中、國中、國小，各出妙招，在生活中累積語言實力。

    教育局長鄭新輝說，語言學習的關鍵在於環境，因此積極推動各類活動，鼓勵學校以遊戲、情境對話、生活應用等方式強化學生英語口說能力。另外，透過專業輔導團隊協助各校發展適合校本特色的英語學習模式外，更積極建立英語教育標竿，讓優質作法能夠擴展至全市。

    新南國小在每週一開張的Bilingual Shop中，讓學生以英語表達來兌換獎勵品。（圖由南市教育局提供）

    新南國小在每週一開張的Bilingual Shop中，讓學生以英語表達來兌換獎勵品。（圖由南市教育局提供）

    南市推動課餘時間10分鐘說英語，鼓勵學童開口說英語。（圖由南市教育局提供）

    南市推動課餘時間10分鐘說英語，鼓勵學童開口說英語。（圖由南市教育局提供）

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