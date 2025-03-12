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    林業署台中分署串連大甲溪沿線6國中小學植樹 種下近千株原生樹種

    林業及自然保育署台中分署攜手台中市政府，在台中市和平區大甲溪沿線的6所國中小學聯合植樹。（林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署攜手台中市政府，在台中市和平區大甲溪沿線的6所國中小學聯合植樹。（林業署提供）

    2025/03/12 13:19

    〔記者歐素美／台中報導〕今天是植樹節！林業及自然保育署台中分署攜手台中市政府，在台中市和平區大甲溪沿線的梨山國民中小學、和平國中、德芙蘭、和平、白冷、平等國小等6校同時辦理聯合植樹活動，與學童及社區一同種下土肉桂、台灣肉桂、烏心石、台灣櫸、天仙果、華八仙等25種近千株原生樹種，未來可作為泰雅家屋建材、傳統原住民香料及觀賞的植物，連結人與自然的生命之網，體現人與自然和諧共生的美好願景。

    林業保育署台中分署長張弘毅表示，今年首次以大甲溪為軸線，聯合沿線6所國中小學辦理植樹活動，依據各校特色及需求，種下近千株原生特色樹種，每所學校就好像是一個小型的保種復育區，串聯拼接起來，就能將生態系統相互緊密連結，呈現出生物多樣性的珍貴價值，營造石虎、台灣黑熊等物種棲地環境，未來可結合學校鄉土教育發展多元環教課程，共同打造永續的家園，建構中台灣西部淺山森林保育軸帶。

    今天在德芙蘭國小舉行的聯合植樹節活動，由松鶴社區發展協會文健站長者吟唱泰雅古調歌謠組曲拉開序幕，並由山谷的小提琴手—德芙蘭室內弦樂團帶來傳統泰雅歌謠，接著由和平國中帶來展現力與美的泰雅族原住民舞蹈，傳達泰雅文化傳承的意義。

    林業保育署台中分署為感謝企業認養造林，頒發獎牌感謝萬海航運、第一商業銀行、台中商銀、全智科技、美光記憶體股份有限公司等企業，以實際行動善盡社會責任投入造林。

    台中分署並頒獎肯定113年執行社區林業計畫績優社區，包括苗栗縣麻必浩部落發展協會、石岡區南眉文化促進會、東勢創意執行協會等，更設計扁柏、台灣二葉松國產材獎牌，宣導國產材利用。

    為鼓勵民眾植樹綠美化家園，並於今天在松鶴社區活動中心前辦理贈苗活動，贈送青楓、楓香、金毛杜鵑、土肉桂、山櫻花、野牡丹等10種原生樹苗共500株。

    今天植樹節，林業保育署台中分署長張弘毅與學童一起種樹。（林業署提供）

    今天植樹節，林業保育署台中分署長張弘毅與學童一起種樹。（林業署提供）

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