催生新北版三創園區 永寧捷運站旁打造3700坪青年基地

新北市政府規劃在永寧捷運站旁打造1棟8層樓的青年專屬場館「You-niverse」，圖為初步構想示意圖。（圖由青年局提供）

2025/03/12 12:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，將在永寧捷運站旁打造青年專屬場館「You-niverse」，占地3700坪，結合藝文展演、創業加速、國際交流、休閒遊憩等功能，1、2樓開放空間可舉辦市集，建置露天舞台，成為新北市青年創業、交流的重要基地，帶動地方經濟與產業鏈發展，預計2031年完工，被外界視為新北版的三創生活園區。

城鄉發展局指出，「You-niverse」青年基地位於土城捷運永寧站3號出口南側 3.4公頃的工業區，將透過都市計畫變更為產業特定專用區，長虹建設捐贈公益設施，為地上8層建築物，總樓地板面積超過1萬2000平方公尺（約3700坪），另回饋0.63公頃公園綠地。

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新北市青年局長邱兆梅今天在市政會議提出「You-niverse」場館構想，她指出，市府參考新加坡、東京、阿姆斯特丹、曼谷等青年基地經驗，初步規劃獨棟8層樓場館，1、2樓為開放式空間，打造半露天舞台與青年實驗性商場，露天舞台可提供學生社團、獨立樂團展演，讓民眾輕易接近互動。

邱兆梅表示，「You-niverse」青年基地有4大核心功能，包括創業發展、藝文展演、扶植科技藝術新興產業及國際交流。提供青創辦公室、工作空間、孵化器、試驗商場，使青年創業者以較低成本面對市場；為新北工藝科系、技職體系的畢業或學期製作提供靜態展演場域，以及提供學生社團、獨立劇團或樂團、街舞團體、多媒體藝術展演空間。

此外，未來10年多媒體科技藝術蓬勃發展，青年基地提供實作場域，打造VR、AR、XR、影像音樂製作、沉浸式媒體藝術的實驗空間，並與經濟發展局合作推動電競產業鏈發展，搭建數位創新培育平台。另設置國際級會議廳，可作為新北「新創之星」、國際論壇的舉辦場地，導入國際合作夥伴資源。

侯友宜強調，將打造新北市的華山、松山文創園區，年輕人不用遠赴台北，就能擁有屬於自己的文化實驗場域、創業基地與國際舞台，成為吸引新北青年學習、實驗、創業並與國際接軌的重要地標，促進周邊商業與文化發展，吸引人流進駐。

新北市副市長劉和然補充，此案仍在規劃構想階段，尚未定案，未來將邀請青年和專家學者參與討論，廣納各界意見。

捷運永寧站旁的工業區土地透過都市計畫變更，將回饋公益設施，打造3700坪的新北青年專屬場館。（圖由青年局提供）

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