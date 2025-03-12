那瑪夏螢火蟲季3/21登場 陳其邁︰賞螢記得品嘗水蜜桃

那瑪夏螢火蟲季即將登場，陳其邁喊話要去要趁早，保證人山人海、人跟螢火蟲一樣多。（資料照、記者李惠洲攝）

2025/03/12 12:39

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕2025年那瑪夏賞螢暨水蜜桃季將於3月21日登場、一路閃爍到4月27日；高雄市長陳其邁今為活動代言，強調要去要趁早，保證人山人海、人跟螢火蟲一樣多，上山賞螢還要記得品嘗神仙吃的水蜜桃。

那瑪夏螢火蟲數量多達15種，包括黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅螢及梭德氏脈翅螢等，成為國際知名賞螢勝地，有來自日本、香港、馬來西亞等國遊客共襄盛舉。 瑪瑪夏區公所說明，今年特別規劃3條賞螢步道，包括達卡努瓦賞螢步道、瑪星哈蘭賞螢步道及拉比尼亞賞螢步道（4月10日開放），讓遊客能深入體驗螢火蟲棲息地的自然之美；4月至6月正逢那瑪夏水蜜桃季節，參加賞螢遊程可順便品嘗最新鮮美味多汁的水蜜桃。

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那瑪夏區長孔賢傑表示，活動結合賞螢、原民文化、美食體驗及生態教育，將打造一場充滿自然與人文魅力的春季盛會；今年公所特別與「臺北轉運站APP」合作團客遊程全面電子化模式，提供半日遊、一日遊及二日遊行程選擇，進場採用APP核票方式，讓進場更加快速便利。

公所並進一步與「統聯客運」合作推出賞螢專案，新增高雄和台南轉運站服務點，區內則維持免費接駁車服務於活動期間每週六、日及連假，供遊客往返賞螢步道與部落市集。

四月份每週六下午16：00至18：00，區內將舉辦原住民樂團表演，以傳統歌謠與舞蹈的原民文化歡迎所有到訪的旅客；區內還設置兩座6米高的大型迎賓螢火蟲娃娃-巴金、斯幻及兩座4米高的水蜜桃造型氣球，營造出歡樂又充滿童趣的氛圍。

賞螢票券每張250元，包含150元門票及100元消費抵用券，遊客可於部落市集及區內合作店家使用，享受在地美食與特色商品；65歲（含）以上長者及持愛心卡者可兌換愛心券免費入場，4月3日至6日兒童節連假期間，12歲（含）以下兒童亦可免費入場，遊程更新增特色部落晚餐「百家宴」，提供遊客更多豐富可口的當地菜色。

相關活動詳情請追蹤「那瑪夏螢火蟲季FB粉絲團」或官方網站，亦可透過「臺北轉運站APP」報名相關行程。

高雄市長陳其邁今為那瑪夏螢火蟲季代言。（記者李惠洲攝）

高雄市長陳其邁與那瑪夏區長孔賢傑推銷那瑪夏農特產。（記者李惠洲攝）

陳其邁為那瑪夏螢火蟲季與水蜜桃代言，喊話要去要趁早。（記者李惠洲攝）

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