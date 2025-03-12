調查揭醫界性平未改善跨時7年 學者黃韻如：權勢性騷最為人詬病

立委林月琴（左起）、台北市醫師職業工會性平主委于政民、台大醫學系教授黃韻如12日共同召開記者會，公開時隔7年、耗時1年針對醫師職場性別友善學術研究調查，發現7年來醫界性別友善程度反而「開倒車」。（記者王藝菘攝）

2025/03/12 12:43

〔記者方瑋立／台北報導〕台北市醫師職業工會今偕台大醫學系教授黃韻如、立委林月琴公布一項歷時一年的完整醫師職場性別友善學術研究調查，發現儘管台灣歷經METOO運動，但醫界性別不平等與騷擾狀況仍非常頻繁。黃韻如直言，性別友善程度甚至與7年前的調查相比反而「開倒車」，最為人詬病者就是權勢性騷。

北市醫師工會今聯合黃韻如、林月琴召開記者會公布調查結果，工會性平委員會主委于政民表示，此調查共耗時一年，蒐集487個有效樣本，以西醫與醫學系學生群體佔6成為主，受訪者平均年齡約32歲，其中女性佔比61.4%，逾80%為異性戀者。

請繼續往下閱讀...

工會提出三大訴求，包括醫療機構內部性平調查委員，須有一定比例外部專家；性平三法應統一標準，規定醫院應組成性平委員會且公開名單；教學醫院評鑑與專科住院醫師訓練資格評鑑應參採醫院「性平案件處理流程」。

于政民指出，問卷調查結果揭露受訪者在面試中仍有被詢問孕產育兒或結婚打算相關問題，部分醫院在員工體檢也會將已婚女性驗孕列為必備項目，皆已明顯違法。7年前也曾做過幾乎一樣的調查，證實期間即使經過許多性平事件及新聞曝光，醫界的性平情況並沒有獲得改善。

調查顯示，受訪者中有57.4%女性、25%男性曾被詢問過結婚、孕產育兒打算相關問題，而2017年的調查則有44.16%女醫師曾遭遇類似問題，凸顯此問題反而愈發嚴重。

另外，調查也針對性騷擾經驗進行分析，發現性別認同與性傾向與性騷遭遇具顯著影響，異性戀男性僅有12.2%報告曾遭遇性騷擾，異性戀女性則高達57.1%。未遭遇者而有所聽聞他人性平事件者，也以女性為高。

長期關注此議題的黃韻如直言，近期性騷擾相關新聞頻傳，其中最為人詬病的就是權勢性騷，受害者經常不敢現身或選擇沉默，令人憂心。這一次的大規模調查已指出問題並非空穴來風，且與7年前相比，醫界性別友善程度反而「開倒車」。

黃韻如說，即便在醫院系統裡接收到申訴，也很難鼓勵受害人具名申訴，雖然法律明定需保護其身份，但他們最大的擔憂其身分是否會被曝光，這些無形的壓力是無法透過法律約束。尤其仍在接受專科醫師訓練具學生、勞工雙重身分的年輕醫師，在法規上會造成衝突，也產生了師生權勢關係，不願出面申訴的情況。

林月琴表示，儘管性平三法已在去年實施，但醫療體系內因權勢關係與性別刻板印象助長的性騷擾問題仍未改善，顯示仍有其不足。他認為，在性平調查中都應建立外部參與機制，涉案醫院也應檢討相關資格，今年一月他曾就台大醫院C教授事件質詢發現法律仍不周全，這會期將會再提案修正性平法，全盤考量多方意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法