3/12植樹節 侯友宜攜手民間種下山櫻、台灣欒樹

今（12）日是植樹節，新北市長侯友宜與新北青農、板橋國小、科技業、食品業等14個單位一同在板橋站前廣場種下樹木。（記者黃子暘攝）

2025/03/12 12:28

〔記者黃子暘／新北報導〕因應全球氣候變遷，新北市推動植樹行動，今（12）日是植樹節，新北市長侯友宜與新北青農、板橋國小、科技業、食品業等14個單位一同在板橋站前廣場種下樹木。侯友宜說，新北長期推動計畫型植樹，至今已推出「山海造林」、「都市造林」等計畫，與各單位合作，立下每年植樹4萬株喬木為目標，大眾共同努力下，新北市森林覆蓋率已達76%。

新北市農業局長諶錫輝表示，每年立春至3月適合栽植苗木，因此3月份被定為「植樹月」，3月12日則是植樹日，新北市於今年推出「都市造林─多元植樹」計畫，將延續去年都市造林計畫，除於校園內進行植樹綠美化，也盤點出40公頃的閒置公有土地，未來將媒合企業植樹。

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侯友宜與與企業、學童一起種下代表新北市樹「山櫻花」與「台灣欒樹」，官民共同宣誓進行植樹推廣。

農業局補充，今年市府將持續媒合企業至校園及公有土地植樹或認養樹木，規劃至2030年與100間企業合作，為新北打造更美好的生態環境；新北市推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，透過計畫型植樹促進環境生態健康，更符合聯合國SDGs永續發展目標，市府將持續推廣生態保育理念，邀請社會各界共同參與。

今（12）日是植樹節，新北市長侯友宜與新北青農、板橋國小、科技業、食品業等14個單位一同在板橋站前廣場種下樹木。（記者黃子暘攝）

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