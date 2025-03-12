竹縣動保所柴犬認養 2隻柴柴成遺珠原因在這

這隻母犬因為中籤的認養人忘了替自家愛犬打狂犬病疫苗，而無法在今天被認養。（記者黃美珠攝）

2025/03/12 12:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所今早湧入約200人爭相想認養13隻「柴柴」，但能真正把柴犬帶回家的幸運兒僅11人，除競爭者須抽籤PK，中籤者要通過「飼主特考」，成績沒有超過80分依舊會被刷掉外，還有2人一路過關斬將，卻只因忘了替家中的毛寶貝打狂犬病疫苗，或忘了替已去當小天使的毛寶貝除戶最後失格，有人當場噴淚，也讓2隻柴柴成為遺珠。

11名幸運兒中的鄭先生，他還是眼明、手快，率先把他的小柴仔抱入懷中準備帶回家。

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他說，小時候家裡就有養狗，一直以來也想透過認養再尋一隻相伴。上週獲悉新竹縣動保所有柴犬要出養，立刻上網去「相」，結果一眼看到他懷中、編號A3的小男柴，直覺就是「這是我的狗」！今天果然開掛一路好運到底而得償所願。

新竹縣動保所所長彭正宇說，今天的認養活動，是繼1月底之後的今年第2波，接受認養的是2隻柴犬媽和牠們的11隻小仔犬，最後剩下2隻沒有被認養走的母犬和仔犬，將擇日再抽籤。

而為確保這些毛小孩會被珍惜和好好飼育，他們限制認養者是住桃竹苗的成年人。認養成功的飼主，就享有毛小孩在跟該所合作的機構或業者的掛號看診、醫療、檢查、洗澡、美容、以及住宿等優惠。

今天台灣畜犬協會常務理事莊燦謙、新竹縣寵物商業同業公會理事長鍾政道也都到場觀禮，鐘政道並以公會名義當場包1000元紅包給被認養的毛小孩，讓飼主帶牠去做健康檢查或買好的飼料、零食。

參與認養毛小孩者，今天到場時必須配合攜帶犬籠、牽繩才能報到，隨後須提身分證或居住、工作證明以確認認養資格。

每人限定只能認養1隻，多人PK時就得由認養者親自參加公開抽籤，中籤者接著進入犬舍跟狗狗互動、做第一類的接觸，確認要認養就可辦理認養手續、領回。

彭正宇說，這些毛小孩被認養後，他們每年會做一次電話訪問，且要求飼主拍下牠們的最新近照回傳，以確認牠們有被妥適愛心對待。

幸運中籤的認養者進入犬舍，跟透過網路相中的毛小孩相見歡。（記者黃美珠攝）

幸運中籤的認養者，進入犬舍後拿出新竹縣動保所官網上的照片，比對眼前的毛小孩就是自己準備要帶回家的愛犬。（記者黃美珠攝）

新竹縣動物保護防疫所今天湧入200人想要認養13隻柴犬，但只有11個幸運兒可以把牠們帶回家。（記者黃美珠攝）

1名女認養人看到自己要認養的小柴仔，忍不住嘟起嘴跟牠親親。（記者黃美珠攝）

鄭先生（右）開心抱著懷裡的小柴仔。是第1個完成認養手續的幸運兒，新竹縣寵物商業同業公會理事長鍾政道（左 ）立刻送上千元紅包給幸運的小柴，為他們慶賀。（記者黃美珠攝）

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