為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國旅表現疲弱？ 觀光署：要拉高2天1夜住宿比例

    2024年國旅表現稍有減弱，交通部觀光署署長周永暉12日表示，國旅1日遊比例高達7成，應提高2天1夜的留宿比例。（記者蔡昀容攝）

    2024年國旅表現稍有減弱，交通部觀光署署長周永暉12日表示，國旅1日遊比例高達7成，應提高2天1夜的留宿比例。（記者蔡昀容攝）

    2025/03/12 12:29

    〔記者蔡昀容／台北報導〕國內旅遊去年表現稍弱，國內旅遊住宿去年約5986萬人次，比前年減少約6.2％，國旅旅次則尚未公布。交通部觀光署署長周永暉今（12日）表示，國旅1日遊比例高達7成，要繼續推動鼓勵國人留宿，提高2天1夜的留宿比例。

    2024年國人踴躍出國，約1684萬人次，較前一年約1179萬人次大幅增長；國旅總旅次尚未公布，不過從住宿熱度可見趨勢，2024年國人國旅住宿約5986萬人次，較前一年約6383萬人次，減少約396萬人次。

    周永暉今天出席旅遊安全宣導週記者會。他會後受訪表示，國旅數據並沒有減少，而是1日遊比例太高佔7成，過1夜佔2成；觀光署會繼續推動，提高2天1夜比例。

    為推廣國旅，觀光署分4大方向努力。周永暉指出，首先是分眾化，凸顯不同亮點；交通則是推優惠，例如花蓮的台灣觀巴目前1折，5月19日以後3折，台灣好行持電子票證半價；善用AI精準行銷引客，地方政府也開始露出，至國外一線城市行銷；最後是集氣做區域旅遊，例如北北基桃、雲嘉南、高屏，或是「微笑南灣」串聯台南、高屏、花東，吸引國旅客留宿，地方政府也對此推出伴手禮，盼國人關注支持。

    至於非法旅宿取締，周永暉表示，持續請地方政府加強取締，中央也編列預算加強，效果也還不錯，最近會公布一批縣市政府績效，希望能獎優汰劣。

    旅遊安全方面，周永暉感謝中央、地方、業界、學界，一起針對食宿遊購行方面進行安全宣導。台灣海象、氣象變化大，水域及山域活動安全要特別留意，另外還有交通安全，公共運輸、自駕不得酒駕等。

    周永暉提醒，國人外出旅遊，住合法旅宿、購買合法旅行社旅遊商品，才有保障，國人出遊務必快樂出門、平安回家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播