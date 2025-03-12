國旅表現疲弱？ 觀光署：要拉高2天1夜住宿比例

2024年國旅表現稍有減弱，交通部觀光署署長周永暉12日表示，國旅1日遊比例高達7成，應提高2天1夜的留宿比例。（記者蔡昀容攝）

2025/03/12 12:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕國內旅遊去年表現稍弱，國內旅遊住宿去年約5986萬人次，比前年減少約6.2％，國旅旅次則尚未公布。交通部觀光署署長周永暉今（12日）表示，國旅1日遊比例高達7成，要繼續推動鼓勵國人留宿，提高2天1夜的留宿比例。

2024年國人踴躍出國，約1684萬人次，較前一年約1179萬人次大幅增長；國旅總旅次尚未公布，不過從住宿熱度可見趨勢，2024年國人國旅住宿約5986萬人次，較前一年約6383萬人次，減少約396萬人次。

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周永暉今天出席旅遊安全宣導週記者會。他會後受訪表示，國旅數據並沒有減少，而是1日遊比例太高佔7成，過1夜佔2成；觀光署會繼續推動，提高2天1夜比例。

為推廣國旅，觀光署分4大方向努力。周永暉指出，首先是分眾化，凸顯不同亮點；交通則是推優惠，例如花蓮的台灣觀巴目前1折，5月19日以後3折，台灣好行持電子票證半價；善用AI精準行銷引客，地方政府也開始露出，至國外一線城市行銷；最後是集氣做區域旅遊，例如北北基桃、雲嘉南、高屏，或是「微笑南灣」串聯台南、高屏、花東，吸引國旅客留宿，地方政府也對此推出伴手禮，盼國人關注支持。

至於非法旅宿取締，周永暉表示，持續請地方政府加強取締，中央也編列預算加強，效果也還不錯，最近會公布一批縣市政府績效，希望能獎優汰劣。

旅遊安全方面，周永暉感謝中央、地方、業界、學界，一起針對食宿遊購行方面進行安全宣導。台灣海象、氣象變化大，水域及山域活動安全要特別留意，另外還有交通安全，公共運輸、自駕不得酒駕等。

周永暉提醒，國人外出旅遊，住合法旅宿、購買合法旅行社旅遊商品，才有保障，國人出遊務必快樂出門、平安回家。

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