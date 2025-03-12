走進愛麗絲夢遊仙境？台南秘境森林系美拍好療癒

哈爾拿爾森林系美拍景點，宛如走進愛麗絲夢遊仙境奇幻國度。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/12 12:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隱於台南市區的哈赫拿爾森林，豐富林相生態、遠離塵囂，成為台南新夯健行賞遊路徑，宛如「走進愛麗絲夢遊仙境」的奇幻國度，充滿童話故事想像。

「竹溪水岸改善及環境營造」2期整治以友善森林生態為核心，深入哈赫拿爾森林，完整保留原始林相，手作步道，讓民眾能夠近距離接觸自然，同時結合水岸棲地維護，打造兼具防洪功能的人工湖、洪泛平原，可以體驗探索森林生態。

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原本當地有流浪犬隻問題，讓有些遊客卻步，經加強捕捉遊蕩於圈養處外的犬隻後，民眾行走在森林小徑步道，無拘束地感受蟲鳴鳥叫聲自然交響曲；天氣晴朗時，還可以尋找各種蜻蜓飛舞芳蹤。

台南社大研究員吳仁邦表示，踏查曾發現過的動植物，包括冬季蒼鷺、黃頭鷺、小白鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥等，自然植物則主要是刺竹、樟樹、苦楝，人為栽植有青剛櫟、杜英、茄冬、光臘樹等，相當豐富。

水利局表示，竹溪整治工程完整保留原始林相，打造兼具防洪功能的人工湖，減少混凝土使用量，成為南市首座融入生態理念的都市排水工程，拿下國內公共工程品質最高榮譽的「公共工程金質獎」佳作。

哈赫拿爾森林秘境，適合親子探索野趣。（記者洪瑞琴攝）

竹溪水岸營造，設計淨化沈砂池，兼具賞花找蜻蜓的樂趣。（記者洪瑞琴攝）

走進哈赫拿爾森林，聆聽自然交響曲。（記者洪瑞琴攝）

竹溪水岸改善以友善森林生態為核心，兼具洪泛平原滯洪池功能。（記者洪瑞琴攝）

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