玉管處辦山風漫步導覽活動 樂齡族免費參加

玉管處舉辦山風漫步導覽活動，帶領民眾漫步於玉山東部園區瓦拉米步道，認識自然生態。（玉管處提供）

2025/03/12 11:55

〔記者張協昇／南投報導〕玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）為推廣國家公園自然保育，並因應高齡化社會，鼓勵樂齡族走出戶外從事親近大自然休閒活動，4月26起將舉辦4場次的「2025玉山樂齡·山風漫步」導覽活動，帶領民眾漫步於玉山東部園區瓦拉米步道欣賞桐花美景與自然生態，並體驗手作玉山紀念卡片，還贈送限量精美禮品，50歲以上民眾或三代同堂家庭可免費參加，即日起開放報名。

玉管處指出，山風漫步導覽活動，將於4月26、5月3日、5月10日及5月17日舉辦，每一場次2小時，限額30名。活動將在解說員及解說志工的引領下，漫步於桐花盛開的步道，欣賞滿樹如雪的絕美景緻，並認識桐花與玉山腳下特有的鳥類與珍稀植物等動植物生態。

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解說員還會在桐花飄香的自然環境中教導參加民眾進行簡單的心靈與呼吸放鬆練習，釋放壓力，舒展身心，同時講述玉山的風土人情與桐花文化，最後帶領大家發揮創意，DIY手作玉山紀念卡片，在玉山腳下寫下願望與祝福，並宣讀愛護自然宣言，留下對大自然珍貴美好回憶。活動結束，每人還可領取限量的南安小熊宣導禮品。

玉管處表示，希望透過此活動帶領樂齡族群走入山林，感受大自然的美好與療癒，也希望藉由深度導覽與故事分享，提升大眾對國家公園生態環境的認識與關注，進一步推廣永續山林的理念。活動資訊請至玉山臉書或玉山官網（https://www.ysnp.gov.tw）或請洽南安遊客中心，電話：03-888-7560（高先生、景小姐）；報名網址 :https://forms.gle/81xzVg9VfXobWHWA9。

玉山國家公園瓦拉米步道綠蔭濃密，是春日健行放鬆身心的好去處。（玉管處提供）

玉管處舉辦山風漫步導覽活動，帶領民眾欣賞桐花美景。（玉管處提供）

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