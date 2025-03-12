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    狂！捐血一袋送4兩重烏魚子 社頭織襪業者：要送就送大片的

    社頭鄉公所於3月16日舉行捐血活動，當地業者響應，祭出「捐血送烏魚子」活動，捐血250cc，就送一片4兩重的烏魚子。（樂活襪之鄉博物館提供）

    社頭鄉公所於3月16日舉行捐血活動，當地業者響應，祭出「捐血送烏魚子」活動，捐血250cc，就送一片4兩重的烏魚子。（樂活襪之鄉博物館提供）

    2025/03/12 11:48

    〔記者陳冠備／彰化報導〕一起來捐血！彰化縣社頭鄉公所於3月16日舉行捐血活動，當地樂活襪之鄉業者響應，祭出「捐血送烏魚子」活動，只要捐血250cc，就送一片4兩重的烏魚子，捐血500cc就送兩片，一共要捐出250片。業者表示，往年都送襪子，今年送點不一樣的，藉此拋磚引玉，吸引更多人來捐血。

    每年春節前後，全台都會出現血荒狀況，根據台中捐血中心統計，目前所有血型血液庫存都低於7天，對此彰化縣樂活獅子會結合富偉獅子會，於3月16日當天邀請捐血車至社頭鄉公所進行捐血活動，除了捐血提供的贈品外，社頭樂活襪之鄉業者還加碼贈送烏魚子片，每片重達4兩，市價超過700元，訊息貼文臉書網路，馬上引起民眾熱議。

    樂活襪之鄉博物館劉信佑董事長表示，富偉獅子會是全台最愛舉行捐血活動的獅子會，樂活獅子會也場場響應加碼織襪相關贈品，這次巡迴捐血來到襪子的故鄉社頭，覺得不能再送襪子了，想來想去決定送烏魚子，而且要送救送大片的，鼓勵熱血奉獻的民眾，現場限量250片，送完為止，歡迎大家來捐血。

    社頭鄉公所於3月16日舉行捐血活動，贈品包含4兩重烏魚子，引起民眾熱議。（翻攝富偉獅子會臉書）

    社頭鄉公所於3月16日舉行捐血活動，贈品包含4兩重烏魚子，引起民眾熱議。（翻攝富偉獅子會臉書）

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