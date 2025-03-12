新北萬金石馬拉松3/16登場 萬里至石門台2等部分路段交管

新北市萬金石馬拉松將於3月16日舉行，競賽當天萬里區至石門區的台2線等部分路線將進行交通管制。（圖由新北市交通大隊提供）

2025/03/12 12:02

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市萬金石馬拉松將於3月16日舉行，新北市交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，為了提升賽事品質並保護參賽選手安全，競賽當天萬里區至石門區的台2線等部分路線將進行交通管制，請用路人提前改道；此外，賽道沿線於管制時段均禁止停車及臨時停車，違停車輛將移置拖吊，請車主配合。

李淑惠表示，萬里區至石門區的台2線賽道交通管制自16日凌晨2點至下午2點，淡水往金山方向的車道維持調撥雙向通車，全線則禁止左轉，磺清大橋周邊進行雙向封閉管制；金山區聯外道路於5點30分至8點30分進行管制，競賽期間東西向車輛均不得穿越賽道，磺港地區居民請改走磺港路及磺清路右側聯絡道，由社寮聯絡道銜接金山市區，並增開金山野柳地區4線接駁車供當地市民轉乘。

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另外，李淑惠指出，野柳港區的漁澳路、港東路為10公里挑戰組的賽道，將自6點至8點30分雙向封閉管制，港西路則雙向管制至下午2點整；賽道沿線於管制時段均禁止停車及臨時停車，違停車輛將移置拖吊，各重要交叉路口將由現場員警實施交通管制，相關車道調撥及道路封閉，將視比賽情況儘早解除。

大眾運輸部分，交通局補充，當日行經賽事管制路段的公車除於原站牌臨近中央分隔島處設置臨時站牌，維持載客服務，並新增台2線自強路口、台2線陽金公路口、金山醫院等3處臨時站，往龜吼港區及野柳地質公園方向的公車路線只能行駛到玉田路口及野柳派出所前，相關公車資訊可電洽淡水客運淡水站（02）26213340、基隆客運金山站（02）24982155、皇家客運金山站（02）24082043、國光客運（0800010138）或金山區公所農經課（02）24985965詢問或上大台北公車網站查詢。

交通局呼籲，請駕駛人配合交通指揮，詳細活動內容及交通管制資訊，可上2025新北市萬金石馬拉松官方網站查詢。

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