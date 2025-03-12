NGOs環境會議票選三大迫切議題 馬頭山光電案、國土法上路延宕入列

全國NGOs環境會議共同主辦團體今（12）天公告2025三大迫切環境議題票選結果，民眾票選前三名為高雄馬頭山光電開發案、台南沙崙農場開發破壞草鴞棲地、國土計劃法展延至2031年上路；環團票選第一名則為協和電廠四接案環評爭議。（記者陳嘉怡攝）

2025/03/12 11:47

〔記者陳嘉怡／台北報導〕由多個環團組成的「全國NGOs環境會議」每年都會彙整當年最重要的環境議題，並在世界地球日將環境建言帶進總統府討論。全國NGOs環境會議共同主辦團體今（12）天公告2025三大迫切環境議題票選結果，民眾票選前三名為高雄馬頭山光電開發案、台南沙崙農場開發破壞草鴞棲地、國土計劃法展延至2031年上路；環團票選第一名則為協和電廠四接案環評爭議。

全國NGOs環境會議共同主辧團體彙整去年3月至今年2月間重要的環境事件，總計14項，投票方式分為一般民眾與籌備團體，每人及每團體各有3票。民眾票選前三名為「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」、「沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞棲地」、「藍綠白聯手國土計畫法將展延至2031年才上路」。

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籌備團體票選的第一名為「協和電廠改建案（四接）送交環評大會定奪是否通過審查」，國土計畫法展延、高雄馬頭山光電開發案並列第二名。

地球公民基金會議題部研究專員黃子芸表示，「國土計畫法」歷經近20年討論，在2015年完成立法，原定將在今年5月前上路，去年卻遭立委以倉促為由提案要求展延，但實際上國土法上路時間早已展延過，此次二度展延將拖到2031年才會全面上路，恐繼續助長農地破碎及浮濫開發。事實上，從內政部資料也顯示，去年地方政府湧入大量民間申請土地變更案，尤其是去年9月和10月相較於前8個月，平均每月申請案數增加1.8倍，地方倉促送件恐加劇國土資源錯置。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，馬頭山擁有獨特的泥岩地形，是多種珍稀物種的棲息地；但有業者規劃設置高達55公頃的光電開發計畫，預定地大多數都是環境敏感區，也是穿山甲、食蟹獴、草鴞的重要棲地，毀山滅林式開發恐加速棲地破碎化；呼籲政府將馬頭山列為國家自然公園，保護生態資源，推動可持續發展生態旅遊與環境教育。

荒野保護協會秘書長謝振東表示，沙崙農場是台灣西部少數完整農地與造林地，擁有超過130種鳥類，包括一級保育類草鴞。然而南科台南園區四期與沙崙健康園區等開發案將大幅減少其棲地，與政府生態保育政策相矛盾；呼籲政府將沙崙農場納入國土計畫法之農業發展地區第一類，維持其生態功能，並請台糖公司擔負起企業社會責任，守護農地與生態。

台灣蠻野心足生態協會專員洪碩辰表示，協和四接已於上個月通過環評，但質疑環評程序有失公允、執意通過此案，將和基隆在地團體繼續展開司法行動，也呼籲大眾持續關心能源議題。

全國NGOs環境會議共同主辦團體今（12）天公告2025三大迫切環境議題票選結果，民眾票選前三名為高雄馬頭山光電開發案、台南沙崙農場開發破壞草鴞棲地、國土計劃法展延至2031年上路；環團票選第一名則為協和電廠四接案環評爭議。（記者陳嘉怡攝）

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