狗媽媽很會趕猴子！梨山果農PO文出養12隻小狗 一下子被認養光

羅進玉收留的流浪母狗，一口氣一12隻小狗。（圖由羅進玉提供）

2025/03/12 09:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉，收留1隻流浪母狗，日前意外生下12隻小狗，他在臉書「梨山大小事」上PO文開放認養小狗，強調「狗媽媽很會趕猴子」，不到1天，12隻小狗就被認養一空，還有人一口氣認養3隻，幾乎都是在和平梨山、谷關地區從事農作的民眾，因為山區猴子肆虐，大家都希望養隻會趕猴子的狗，協助照顧果園。

羅進玉說，該隻母狗原本是隻流浪狗，因為很會趕猴子，就讓牠留置在其果園，不料，日前疑與獵狗交配，前天一口氣生下12隻小狗，8隻公的、4隻母的，他才在地方社群臉書上發文，強調「狗媽媽很會趕猴子，1個月斷奶之後，開放好心人認養」！結果，不到一天就被認養一空，還有人一口氣認養3隻，認養人多數在山區經營果園。

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羅進玉指出，因山區猴子很多，常會採摘水果、糟踏農友的心血，果農常在果園養狗趕猴子，以減少損失，但有的狗怎麼教都教不會趕猴子，這隻流浪母狗是在山區出生長大的土狗，天生就很會趕猴子，是很好的幫手。由於小狗的父親是隻獵犬，土狗跟獵犬交配出來的下一代，更會趕猴子。

12隻剛出生的小狗，因「狗媽媽很會趕猴子」，一上子就被認養光了。（圖由羅進玉提供）

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