3/13苗栗頭份現場徵才 釋出近千工作機會

勞動部桃竹苗分署苗栗就業中心，將於明（13）日上午9點到下午1點在頭份市民生里社區活動中心舉辦現場徵才活動。（圖由勞動部桃竹苗分署提供）

2025/03/12 08:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部桃竹苗分署苗栗就業中心，將於明（13）日上午9點到下午1點在頭份市民生里社區活動中心舉辦現場徵才活動，有智邦科技、冠軍建材、星巴克等18家廠商釋出991個工作機會，其中含有月薪40K以上職缺，歡迎有意轉職或求職的民眾參加。

苗栗就業中心表示，頭份場的徵才活動，涵蓋多元產業包含製造業、科技業、餐飲業、百貨零售業及照顧服務業等，包括台灣優特集、台玻新竹廠、麥當勞、群佳科技、智邦科技、冠軍建材、星巴克、依蕾服飾、尚順開發等18家企業釋出991個工作機會。

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苗栗就業中心指出，其中群佳科技、高雄空廚，招募產線技術員、作業員，高中以上學歷，月薪38K以上，提供求職者薪資自我提昇的好機會。智邦科技釋出各項製程技術員與工程師，其中品質工程師月薪40K以上，福利制度優、工作環境穩定並具長期發展潛力。

此外，苗栗就業中心主任張潔如表示，勞動部「婦女再就業計畫」從訓練、獎勵勞工就業到鼓勵雇主調整工時，全方位協助婦女重返職場舞台。「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，最高發給3萬元；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，最高發給3萬元；「雇主工時調整獎勵」鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女工時調整工作或部分工時工作，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業。

民眾可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw ）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw ）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777888或 苗栗就業中心037-358395。

勞動部桃竹苗分署苗栗就業中心，將於明（13）日上午9點到下午1點在頭份市民生里社區活動中心舉辦現場徵才活動，計有18家廠商釋出991個工作機會，其中含有月薪40K以上職缺。（圖由勞動部桃竹苗分署提供）

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