台南地價稅減稅作業 運用AI機器人幫忙

南市稅務導入AI機器人流程自動化，減省重覆性工作的人力。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/12 08:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市導入AI科技應用，運用機器人流程自動化，自動執行地價稅減稅作業重覆性工作，成功以AI模式改造工作流程，平均每案省時縮短30分鐘，有效取代人工，未來將推廣到全國其他縣市，帶動AI稅務自動化趨勢。

南市財稅局表示，運用AI科技導入稅務工作是近年新趨勢，該局為提升地價稅公益出租人優惠稅率減稅案工作效率，運用機器人流程自動化處理資料整理及建檔重覆性等作業，平均每案處理時間縮短了30分鐘，除了節省人力簡化流程提高效率，更將AI機器人自動化導入稅務工作。

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這項技術獲得財政部財政資訊中心的新興業務提案評比，地方稅組第1名。財稅局長李建賢說，稅務查核工作流程，有很多環節是繁雜費時的重覆性工作，相當耗費人力，但現在由AI機器人自動化接手處理，幾分鐘就能完成過去需幾小時才能完成的工作，大幅提升工作效率，這項地價稅公益出租人優惠稅率減稅工作流程機器人自動化，也成為全國地方稅稽徵機關稅務AI自動化開發的範本。

南市地價稅運用AI機器人自動化流程作業說明。（南市財稅局提供）

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