不能光羨慕日本 蔣萬安指示永康商圈試辦徒步區

台北市長蔣萬安認為，永康商圈已經具備轉換為徒步區的潛力。（取自台北市商業處網站）

2025/03/12 08:34

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府推動徒步區政策，台北市長蔣萬安表示，永康商圈已經具備轉換為徒步區的潛力，要求產業局、交通局、大安區公所與永康街商圈自治會、在地里長等共同研商辦理；若試行成果良好，未來將逐步推廣到中山商圈等區域。對於地方有一些不同的聲音，一定要加強溝通克服，在今年有所突破。

蔣萬安近日在內部會議中分享說，他利用週末前往永康街，觀察到永康商圈聚集大量國際觀光客、人潮眾多，進入永康街的車輛大多為計程車和Uber，鮮少有人駕駛自小客車進入，顯見民眾已普遍認知當地不適合自駕、停車，更顯示當地已經具備轉換為徒步區的潛力。

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蔣萬安表示，他上任後持續推動跨局處討論、規劃更多徒步空間，要求產業局、交通局、大安區公所與永康街商圈自治會、在地里長等共同研商辦理，例如，在主要出入口設置「禁止車輛進入」標示，並允許當地住戶與商家補貨車進入，作為逐步推動徒步區的第一步。透過溝通確保政策推動符合地方需求，如果試行成果良好，未來考慮進一步推廣至中山商圈等其他適合區域。

蔣萬安並指示產業發展局將去年試辦永康街封街3小時的經驗，包括徵詢商家及里長意見等各類型資料彙整提供相關單位，以利後續全市徒步區的整體規劃。他要求徒步區政策要具體落實、逐步規劃、跟地方里長及商圈討論。

他強調，台北市不能永遠停滯不前，不能只是羨慕日本的徒步空間；市府一定要慢慢的把徒步區模式建立起來，一開始在地一定會有一些不同的聲音，但一定要加強溝通克服，在今年有所突破。

永康商圈位於信義路二段、新生南路二段、和平東路一段單側及金山南路二段間，鄰近捷運東門站，以「永康公園」為中心，商圈內的鼎泰豐相當受國際觀光客喜愛，許多人慕名而來，是商圈一大賣點。

台北市長蔣萬安認為，永康商圈已經具備轉換為徒步區的潛力。（取自台北市商業處網站）

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