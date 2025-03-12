明變天全台有雨！週末倒春寒冷到下週三 防5度低溫

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週六至週日第二波鋒面掃過，但這次後面跟著冷氣團。除了各地容易下雨，中北部雨量較多，也因為冷空氣推進，愈晚愈冷，尤其週日將大幅度降溫，濕冷的感受會比前一波明顯。（圖擷自臉書）

2025/03/12 08:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣晴朗暖如夏，不過氣象專家指出，明日至週末將有鋒面及冷空氣接力影響台灣天氣，除了各地有雨、局部地區有雷雨，週六晚間比前波強的冷空氣南下、氣溫驟降，週日將大幅度降溫，逼近「強烈大陸冷氣團」標準。下週一起強烈冷氣團的主力抵達，影響時間恐持續到下週三，平地低溫恐下探至5度，若成真將會是很經典的一次倒春寒，與這幾天的暖熱會有劇烈的差別。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日暖氣團持續影響，各地晴朗穩定、「春暖如夏」，最高氣溫仍在30度以上；西半部及金馬容易起霧，且西半部空氣品質不佳，應注意。

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吳德榮指出，明日至週六白天，鋒面在北部近海徘徊，氣溫略降、仍偏暖；由於鋒面接近、大氣不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率；尤其明日要注意小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

吳德榮提醒，週六晚至下週日鋒面通過，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨；下週一至下週五連續5天、各地晴朗穩定。模式模擬顯示，週六晚起、比前波強的冷空氣南下、氣溫驟降。下週日晚已逼近「強烈大陸冷氣團」標準。

至於下週一至週四高壓籠罩。天氣乾冷，因「輻射冷卻」加成，清晨及夜間更有觸及「寒流」標準的機率，至於平地的最低氣溫會降到幾度？目前的模擬約可降至5度，不過模式還在調整，需再觀察。預計要到下週四白天起至週五冷空氣才減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍低。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨發文指出，這兩天回暖的非常明顯，南部甚至30度，12日持續暖熱好天氣，但接下來春雨鋒面及強烈冷氣團又要來，將迎來「冬季系統的大反攻」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週四至週五將有一波春雨鋒面掃過，狀況會類似上星期，鋒面抵達前仍然熱，但鋒面通過瞬間風雲變色，高溫也下降，預估將是全台有雨，中部以北雨量多，但具體哪一個地方雨勢特別大，得看當下雨帶發展狀況而定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週六至週日第二波鋒面掃過，但這次後面跟著冷氣團。除了各地容易下雨，中北部雨量較多，也因為冷空氣推進，愈晚愈冷，尤其週日將大幅度降溫，濕冷的感受會比前一波明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，下週一起強烈冷氣團的主力抵達，乾冷空氣接手，全台天氣寒冷但放晴！目前預估這波冷空氣的確蠻有實力，氣象署預報為強烈冷氣團等級，且影響時間拉的很長，起碼到下週三，加上前半段濕冷的時段，這波冷期合計會長達3至5天，若成真會是很經典的一次倒春寒，跟這幾天的暖熱會有劇烈的差別，提醒大家預先作好準備。

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