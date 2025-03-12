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    汽機車族小心！10大交通違規半年開單近200萬件

    為強化交通科技執法，提升行人安全保障，行政院已協助各地方政府設置重點路口科技執法設備，去年下半年新設194處，計取締交通違規49萬6223件。另，取締闖紅燈及嚴重超速等10項重大交通違規198萬5952件。 （資料照）

    為強化交通科技執法，提升行人安全保障，行政院已協助各地方政府設置重點路口科技執法設備，去年下半年新設194處，計取締交通違規49萬6223件。另，取締闖紅燈及嚴重超速等10項重大交通違規198萬5952件。 （資料照）

    2025/03/12 07:20

    〔記者鍾麗華／台北報導〕為強化交通科技執法，提升行人安全保障，行政院已協助各地方政府設置重點路口科技執法設備，去年下半年新設194處，總計取締交通違規49萬6223件；區間測速執法設備取締超速違規3萬5859件。另，取締闖紅燈及嚴重超速等10項重大交通違規198萬5952件。

    根據行政院施政報告，為落實「行人交通安全政策綱領」，2024年5月1日制定公布之「行人交通安全設施條例」，已於10月1日施行，明定行人交通安全設施推動及改善機制。

    為保障行人安全，2024年7月22日內政部會銜交通部修正發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增通學區起（終）點標誌等規範。另協助各地方政府設置重點路口科技執法設備，去年下半年設置194處，計取締交通違規49萬223件；區間測速執法設備取締超速違規3萬5859件。

    行政院推動全國警察機關持續加強重點項目交通執法，去年下半年計取締路口不停讓行人5萬7536件、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開1萬7520件、人行道違規（臨時）停車42萬3341件、道路障礙3萬9665件，共53萬8062件。

    此外，去年下半年取締闖紅燈及嚴重超速等10項重大交通違規198萬5952件；另為加強防制酒駕，取締酒後駕車2萬6939 件，其中移送法辦1萬4120件，並向上溯源飲酒熱區加強臨檢盤查，宣導業者負起社會責任，溯源調查計3590件。

    為防制汽車懸掛偽變造車牌，維護道路安全及秩序，各警察機關舉發偽變造車牌計1009 件，查獲販賣或使用偽變造車牌件數計989件、1032人。

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