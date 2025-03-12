捷報！高捷去年粗估盈餘7千萬元 疫情後首次賺錢

高捷努力衝刺運量並提升服務品質，圖為演唱會後世運站疏運人潮。（記者王榮祥攝）

2025/03/12 00:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司粗估去年盈餘近7千萬元，走出長達4年的新冠疫情陰霾；高捷董事長楊岳崑分析，除乘客逐漸回穩，很大原因與市府規劃許多大型活動及演唱會經濟，全面帶動人流與商機有關。

高雄捷運紅線與岡山路竹延伸線營運路段全長29.76公里、共25站，橘線14.4公里、共14站。

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高捷通車後因運量不足、長期虧損，直到2017年首度由虧轉盈，接連3年賺錢還為員工加薪，2019年每日平均運量達17.8萬人次；不料2020受新冠疫情衝擊，平均日運量驟降至13.2萬人次，當年營運也由盈轉虧約1億元。

解封後，高捷開始努力衝刺，除配合政策推出各項優惠、強化服務品質，並持續發揮「不務正業」的功力，在勞務收入、附屬事業上多有斬獲，其中動漫系列活動、地下商場、蜜柑站長IP的經營，均成功打造高捷品牌。

交通部統計，高捷去年載客人數超過7千8百萬人次（含輕軌），客運收入突破18億元，雙創下歷史新高；去年平均每日運量約17萬8千餘人次，較前年15萬6千餘人次成長14%，與2019日均運量17.8萬人次相近。

高捷概算，去年運輸本業加附屬事業總營收，扣掉成本支出後約有7千萬元盈餘，是疫情後首次盈餘，形同走出疫情陰霾；董事長楊岳崑認為，除高捷努力衝刺營運，去年好成績也與市府規劃許多成功的大型活動、與演唱會經濟有關。

高捷強調，實際數據仍須透過會計精算，盈餘用途也須由董事會與內部再討論，感謝各界相挺，高捷會繼續努力。

高捷努力拓展各種副業，圖為超人氣的蜜柑站長專櫃。（記者王榮祥攝）

動漫活動成為高捷招牌，圖為2024夏戀高捷動漫季舞台演出。（高捷提供）

高捷高雄車站地下商場打造成動漫街，圖為動漫街指標安利美特。（記者王榮祥攝）

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