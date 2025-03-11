桃市圖紅梅分館金句閱讀特展至3/30 分享書香正能量

桃園市立圖書館紅梅分館與楊梅國中合作規劃《聖誕摘金句》閱讀特展，學生動手設計自己獨一無二的金句卡與書本，集結展出。（桃園市立圖書館提供）

2025/03/11 23:53

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立圖書館今年持續深耕楊梅區，媒合周邊學校，為擴大楊梅在地學子創意展示場域，桃市圖紅梅分館採購大型展板，與楊梅國中合作，即日起至3月30日，於紅梅分館2樓大廳展出《聖誕摘金句》閱讀特展，現場更有最佳金句票選活動，歡迎大家為學生加油鼓勵。

紅梅分館去年起就與楊梅國中合作辦理《楊梅國中–跌入書洞》，以趣味圖文編排介紹文字起源、六書變化及《LINE裡見真章 / 網紅李白發文了！》，以詩仙李白古詩穿越現代，用LINE發文為梗等閱讀設計展，共吸引2萬人次參觀。

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楊梅國中圖書館的圖書推廣教師王湘佩表示，今年再次與紅梅分館合作，特別規劃《聖誕摘金句》閱讀特展，延續去年耶誕節的金句摘要徵選活動，透過「1人1書1卡，耶誕摘金句」，學生走進圖書館翻閱書籍，摘錄充滿正能量的佳句，並動手設計自己獨一無二的金句卡與書本，集結展出，讓閱讀成為節日的一部分。

桃市圖館長施照輝今天至楊梅國中，致贈感謝狀給校長蘇美珍及王湘佩，感謝校方在繁忙校務之餘，推廣閱讀圖支持書館與學校密切合作，延伸校園閱讀場域，施照輝說，未來除定期辦理閱讀設計展外，並提供行動書車駐點服務等，嘉惠在地師生。

桃市圖楊梅分館今年上半年除與楊梅國中合作辦理閱讀設計展外，更推出楊梅閱讀心饗宴系列活動共37場次，暑假及下半年也安排精采有趣的閱讀活動課程，4月13日下午2點在楊梅故事園區廿講堂，邀請《看不見的台灣》導演林明謙及亞洲唯一擁有西醫及美國自然醫學雙醫師執照的醫師林子平，以深刻動人的《交換禮物》紀錄片為主軸，分別以導演、醫師的角度，進行探索癌症疾病的人心座談交流會，相關訊息可至桃市圖官網查詢。

學生創作《聖誕摘金句》作品小卡。（桃園市立圖書館提供）

桃市圖館長施照輝（左二）今天至楊梅國中致贈感謝狀，左一為桃園市立圖書館楊梅分館主任陳慧貞、右二為楊梅國中校長蘇美珍、右一為楊梅國中老師王湘佩。（桃園市立圖書館提供）

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