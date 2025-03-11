高雄市東京食品展出奇招 冷凍截切蔬果突破外銷檢疫限制

高雄市進軍東京食品展出奇招，以3D電磁冷凍截切蔬果突破檢疫限制。（讀者提供）

2025/03/11 23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局今進軍日本東京國際食品展出奇招，以3D電磁冷凍截切蔬果，突破外銷檢疫限制，保鮮解凍就能吃，深具國際競爭力，搶攻日本餐飲市場，力拚業績成長2成。

2025年日本東京國際食品展今登場，副市長羅達生率領高雄9家農民團體與農企業爭取訂單，高雄姊妹市八王子市台日友好交流協會黑須隆一理事長也親臨高雄物產館交流互動。

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高雄主打鳳梨、蜜棗、香蕉等農產品，並提前為玉荷包荔枝行銷，還有蜂蜜、玉荷包愛玉凍飲等農產加工品，這次特別增加冷凍截切蔬果，全力搶攻日本餐飲巿埸。

由境界果菜生產合作社與中興大學合作，以獨家專利3D電磁冷凍保存方式，推出玉荷包荔枝等多種冷凍截切水果，目前以高雄金鑽鳳梨，與全球達美樂集團合作，推出 金鑽夏威夷披薩打響市場，陸續進行蔥、香蕉等蔬果開發，將搶攻日本餐飲巿埸。

農業局表示，3D電磁冷凍截切蔬果只要解凍就能吃，技術運用可於農產品大量時先儲存起來，保持蔬果原味與形狀，鮮度可達1年以上，最重要是鮮果外銷有檢疫問題，3D電磁冷凍截切蔬果突破外銷檢疫限制，可大量外銷搶攻國際市場，開啟台灣精緻農業新篇章。

農業局指出，日本是台灣最大外銷市場，高雄每年參加東京食品展收穫豐碩，去年創下2.6億元佳績，以鳳梨與香蕉訂單金額最高，今年力拚業績成長2成。

副市長羅達生表示，今年農產品涵蓋蜂蜜、蔬果、農產加工品等，加上3D電磁冷凍截切技術，展現高雄農業多元性與競爭力，也讓世界看見高雄農業軟實力，有信心再創佳績。

高雄姊妹市八王子市台日友好交流協會黑須隆一理事長（中）親臨東京食品展高雄物產館交流互動。（讀者提供）

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