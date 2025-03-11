龍潭體育園區還未對外營運 羽球場現「2.5公分」高低差瑕疵

桃園市龍潭體育園區的管理中心為室內建物，去年10月與「寶輝開發公司」完成OT合約委外營運，但廠商去年底發現，3樓羽球場地坪，幾處竟出現2.5公分的高低落差瑕疵，無法作比賽場地。（記者黃政嘉攝）

2025/03/11 22:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭體育園區2021年底完工，僅開放戶外曲棍球場、棒壘球場使用，現由龍潭區公所代管，另1座為室內建物的管理中心，市府經5次流標，去年10月才與「寶輝開發公司」完成OT（Operate-Transfer；民間機構營運政府建設，營運權期滿後歸還政府）合約委外營運，但廠商今年1月發現，3樓羽球場地坪，幾處竟出現2.5公分的高低落差瑕疵，無法作比賽場地，市府體育局今天表示，正與廠商研議補強改善，盼今年底前開放園區對外營運。

園區位處龍潭九龍地區，占地約4公頃，中央補助1.4億元、地方自籌款1.6億多元，總經費3億700餘萬元，市府體育局長許彥輝表示，管理中心1樓，廠商擬招商外食攤位，2樓擬作健身房或會議室，3樓為羽球場，園區工程為市府工務局養工處發包，他上任時，體育局已先貼膜解決羽球場外牆玻璃帷幕西曬問題，結果廠商「寶輝」進行室內裝修時，又發現羽球場地不平整，1月23日提出問題，體育局2月13日偕同養護工程處及原施工廠商會勘，因仍在保固期，研議由施工廠商負責保固改善，確切改善完成時間尚待討論。

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市議員張肇良、徐玉樹、劉熒隆皆指園區停車場規劃不足，且戶外球場也無廁所，對此，許彥輝表示，考量園區後續停車需求，體育局已初步獲得鄰近公有地管理機關同意，正啟動興辦事業計畫，以增設平面停車空間；另推動在棒壘球場外面增設廁所及儲藏空間的增設工程，上週一剛完成決標，預計7月完工，後續還將增設曲棍球場與環場步道照明設備，目前管理中心也有開放民眾進去上廁所。

張肇良另提到，園區閒置多年被稱蚊子館，地點偏僻，又沒公車，建議廠商未來營運可以活化空間為思考，像1樓可做咖啡廳，並盡快完成健身房設置、羽球場改善；徐玉樹說，園區畢竟是耗資鉅額蓋起，儘管工程一波三折，市府還是得克服問題，為地方民眾的運動需求來努力。

龍潭體育園區3樓羽球場地坪，幾處出現2.5公分的高低落差瑕疵，無法作比賽場地，市府體育局正與廠商研議補強改善。（桃市府體育局提供）

龍潭體育園區3樓羽球場地坪，幾處出現2.5公分的高低落差瑕疵，無法作比賽場地，市府體育局正與廠商研議補強改善。（桃市府體育局提供）

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