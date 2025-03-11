當地30年少見！鳥友赴日拍丹頂鶴 銀狐意外入鏡

台灣鳥友拍到北海道少見的「銀狐」。（黃蜀婷提供）

2025/03/11 22:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣最大的野鳥拍攝社團、福爾摩沙野鳥保育協會和拍鳥俱樂部，赴日北海道鶴居村拍攝丹頂鶴，意外捕捉到「銀狐」驕魅冷傲身影，連當地人也直呼這種狐狸30年來少見，讓團員們又驚又喜。

訪團由拍鳥俱樂部社長黃蜀婷帶領數20多位攝影家，前往北海道鶴居村進行丹頂鶴拍攝。黃蜀婷表示，大約於10日下午5時17分，在音羽橋附近拍攝到1隻顏色特別的黑色狐狸，由於搶眼奇特，引發團員們好奇，經向當地專家若狹政信老師詢問，證實是「銀狐」，北海道當地30多年來少見，大家更是驚喜萬分直呼「此生第1次」。

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黃蜀婷表示，丹頂鶴則是日本最大的野鳥之一，體長約140釐米，展開翅膀時可達約240釐米。丹頂鶴全身覆蓋白色羽毛，頭頂鮮紅色是其明顯特徵。之所以名為「丹頂」，「丹」意爲「紅」，「頂」意即「頭」，頭部紅色因而得名。

黃蜀婷表示，丹頂鶴主要棲息在溼地、河流和湖泊等地。由於溼地開發和過度捕獵，丹頂鶴的數量一度急劇減少，甚至被認爲已經滅絕。然而，在日本大正時代，丹頂鶴在北海道釧路地區被重新發現，透過當地居民餵養等保護運動，丹頂鶴數量目前已恢復到超過1900隻左右。

黃蜀婷表示，此行團員感到非常興奮，大大讚賞鶴居村鳥類及野生動物等自然生態豐富，感謝深耕北海道丹頂鶴攝影旅遊20年的旅行社所安排的行程，為大家留下精彩的回憶。

黃蜀婷表示，此行最大收穫，將和鶴居村一起籌劃，共同舉辦台灣日本野鳥攝影展交流，獲得鶴居村村長支持，共同努力促進兩國友誼和生態保育及生態旅遊合作，成功締造另類國民外交。

「銀狐」黑色毛系在冰天雪地中特別搶眼。（黃蜀婷提供）

日本北海道鶴居村的丹頂鶴美姿。（拍鳥俱樂部羅世薰醫師拍攝）

日本北海道鶴居村保護丹頂鶴有成效，成為鳥友拍攝朝聖地。（黃蜀婷提供）

福爾摩沙野鳥保育協會和拍鳥俱樂部，赴海道鶴居村拍攝丹頂鶴。（黃蜀婷提供）

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