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    鐵路高架助攻南區人口激增 中市新闢道路貫通復興北路

    中市新闢樹德國小周邊道路貫通復興北路。（圖：市府提供）

    中市新闢樹德國小周邊道路貫通復興北路。（圖：市府提供）

    2025/03/11 21:22

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市南區在鐵路高架化與捷運綠線發展下，帶動人口不斷遷入，為促進區域發展，也顧及學童上下學安全，市府斥資4億5875萬元，開闢樹德國小周邊西側及北側道路，貫通復興北路至大慶街2段，工程預計3月底完工，通車後將有助區域交通更為順暢，不必再繞道而行。

    建設局長陳大田指出，南區在鐵路高架化與捷運綠線發展下，帶動人口不斷遷入，學童就學人數逐年成長，市府在文小66用地新建樹德國小，已在2022年完工招生，二期校舍也在去年3月開工，考量周邊人口激增，市府編列4億5875萬元預算，開闢樹德國小西側及北側道路，貫通復興北路至大慶街2段，讓區域交通更為順暢，也讓學童上下學之路更安全。

    陳大田指出，道路開闢總長421公尺，其中西側路寬25公尺、北側路寬15公尺，並設置2.5公尺以上寬敞人行道，確保學童與行人安全；工程自2023年10月開工，目前進度已達90%，預計3月底完工，完工後復興北路將能貫通到大慶街2段，往來車輛不須繞道，有助提升周邊交通及地區通勤便利性，更改善學童上下學安全。

    此外，建設局與水利局跨局處合作，在道路開闢工程中同步施作總長429公尺的雨水下水道，可有效截流大慶街2段上游側溝排水，降低下游側排水負擔，改善區域淹水問題，提升整體環境品質。

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