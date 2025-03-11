7縣市響應捐血目標1.2萬袋 張善政號召挽袖捐血讓愛延續

大大基金會7縣市辦捐血，吸引民眾響應。（記者李容萍攝）

2025/03/11 22:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長張善政今（11）日前往中壢區銀河廣場出席「大大攜手、讓愛延續」公益捐血活動桃園場，感謝大大數位基金會及南桃園有線電視捐贈桃市2輛偏鄉身障關懷車及安家實物銀行50萬元，讓愛心持續蔓延，這次捐血活動由台北、新北、桃市、新竹縣、苗栗縣、台中及高雄等7縣市接力響應，目標是1萬2000袋，籲請民眾一起捲起袖子捐出熱血、「接力傳愛」，讓城市更有溫度。

張善政指出，大大數位基金會去年發起「大大攜手、讓愛延續」捐血活動，今年擴大舉行，籲請桃園市民與鄉親捲起袖子，「捐一袋血，救一條命」公益活動，更是拯救一整個家庭。

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市府社會局長陳寶民說，今年初血庫存量一度逼近歷史低點，據台灣血液基金會最新統計，台北、新竹、台中、高雄四處捐血中心的血液庫存量目前仍處於4至7日的「偏低」狀況，各顯示各血型血量仍然十分缺乏，這項公益捐血活動自3月1日開始，首站從台北市政府出發，期待北中南接力「讓愛延續」，目標是1萬2000袋熱血。

大大數位慈善基金會榮譽董事長李大維提及，大大數位基金會董事長戴永輝是長期捐血人，去年屆齡，持續辦理公益捐血活動不僅是對社會幫助，也有助於身體促進造血功能，感謝所有參與捐血朋友熱情參與。

市境其他捐血活動是12日至16日在中壢捐血室（中壢區中央東路88號16樓），以及13日至16日龍岡捐血室（中壢區後寮一路188號）為鼓勵民眾捐血，提供大大寬頻網路、有線電視1個月免費抵用券或海霸王、大地酒店與海霸王精美禮盒等好禮選擇。

桃園市長張善政（右2）感謝大大數位基金會及南桃園有線電視捐贈桃園2輛偏鄉身障關懷車及安家實物銀行50萬元。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右7）感謝大大數位基金會及南桃園有線電視捐贈桃園2輛偏鄉身障關懷車及安家實物銀行50萬元。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右）感謝市民挽袖捐血讓愛延續。（記者李容萍攝）

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