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    財神爺送錢！ 台南金錢龜退神 巨龜敲門求包養、台彩開出這組號碼

    台南盤古藥皇廟神佛壇逾20年的金錢龜日前退神，拆下629個1元銅板。（龔思瑞提供）

    台南盤古藥皇廟神佛壇逾20年的金錢龜日前退神，拆下629個1元銅板。（龔思瑞提供）

    2025/03/11 20:26

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣許多宮廟都有招財金錢龜，讓信眾擲筊迎回。台南盤古藥皇廟神佛壇逾20年的金錢龜日前退神，拆下629個1元，未來將作錢母與信眾結緣，有網友發現6、2、9、1這4個數字出現在當期今彩539，而一隻2個巴掌大的烏龜，也直衝神佛壇成員民宅的門，還發出陣陣聲音。

    神佛壇成員龔思瑞指出，日前發現壇內福德正神值年爐主原有金錢龜，因歷史悠久已無法修復，後來經福德正神指示，恭退神龜靈待來日復位，退神後的金錢龜共取下629個1元，神明指示將作為錢母與民眾結緣。龔思瑞說，這尊金錢龜超過20年歷史，每年由爐主請回招財，聚集不少財氣。

    有信眾發現，拆下銅板之後，當期的今彩539開出15、23、29、36、39，其中6、2、9、1的4個數字頻繁出現，直呼是財神爺送錢來了！龔思瑞則回應強調，純屬巧合，呼籲信眾不要過於迷信。

    但龔思瑞家宅也在金錢龜退神後出現一隻2個巴掌大的烏龜，監視器畫面顯示，牠不只是自己從對面馬路爬過來，還宛如是瞄準好目標，直直衝到龔思瑞家門口，還用前肢扒抓玻璃門發出聲音，引起屋內家人的注意，開門一看竟是大烏龜自己來「求包養」，龔家人也準備大桶子直接收編。

    一隻2個巴掌大的烏龜爬上信眾民宅前階梯「求包養」。（龔思瑞提供）

    一隻2個巴掌大的烏龜爬上信眾民宅前階梯「求包養」。（龔思瑞提供）

    自己上門的大烏龜，龔家人準備大桶子直接收編。（龔思瑞提供）

    自己上門的大烏龜，龔家人準備大桶子直接收編。（龔思瑞提供）

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