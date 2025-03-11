挺過震災！台南楠西蜜棗採收中、鮮甜好吃

春節之後天氣偏冷，蜜棗產期延長，全國百大青農林一夫仍持續採收中。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/11 20:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西的蜜棗種植面積達57公頃，居全市第2，春節前的1場地震，造成嚴重落果，農民努力復建下，現已挺過災情，大致回復正常，由於天氣仍偏冷，只要栽培管理得宜，今年產期可以延長約半個月。

市府農業局統計，台南蜜棗種植面積超過260公頃，玉井、楠西、關廟分佔前3名，春節前是重要的採收期，但地震帶來的災損約達兩成之多。

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遠近馳名的楠西「安心棗園」，經營者為曾獲全國百大青農的林一夫，他表示，目前市場主力品種「雪麗」的產季已進入尾聲，但「珍蜜」仍在採收中，若能管理得宜，加上氣候條件配合下，有機會持續至3月底、4月初。

林一夫提到，雪麗的肉質細緻，口感清甜，且耐貯存，因此深受歡迎，尤其外型像青蘋果，照顧得當，單顆可達7兩重，將近半斤，份量十足。

至於珍蜜，林一夫也以大果為目標，糖份測試超過16度，肉質更加香甜，由於各界訂單爆量湧至，目前供不應求，持續採收、趕貨中。

林一夫堅持「在欉黃」，成熟才採收，再裝箱、出貨，因此地震時掉落的多為大果，損失更為慘重；讓他感動的是，原已下單的上千名客戶，退訂的不到10位，願意等候出貨，全力相挺。

目前也擔任楠西商圈發展協會總幹事的林一夫，感謝震後各界的關心、愛護，政府也即時提供農損補助，加速復建，他強調，當地是「百果之鄉」，還有知名的特色景點，無論是產業與觀光，希望大家都能繼續支持。

安心棗園目前仍持續採收，嚴格分級後出貨。（記者吳俊鋒攝）

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