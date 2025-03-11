桃捷綠線G28站來了！富台國小遷校 原地蓋商辦及住宅大樓

桃園市長張善政（右3）等人現勘捷運綠線G28站富台國小遷校計畫。（記者李容萍攝）

2025/03/11 20:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園捷運綠線延伸中壢以2031年通車為目標，市長張善政今（11）日出席「桃園捷運綠線延伸中壢G28站富台地區土地開發及富台國小遷校評估」現勘表示，G28站將坐落於即將辦理60週年校慶的富台國小門口，因該校舍老舊及校地面積不足，周邊停車空間也缺乏，市府規劃遷校至鄰近國中五用地，採「先建後拆」方式，不僅新校地面積增加，原校地基地將興建1棟商辦及2棟住宅大樓，地下則設置捷運轉乘及停車空間。

張善政表示，桃園捷運綠線G28站將坐落於富台國小門口，捷運建設將帶動地區繁榮及人口增長，市府規劃遷校至鄰近的南亞技術學院東側公有文教用地，不僅校園面積從現有不到1公頃擴增至約3公頃、增加3倍，更使富台國小（現有42班、1067名學生）在未來能夠容納更多該地區新搬入的居民和學童，新校舍興建所需經費除由教育局預算支應，將利用捷運帶動地方繁榮的特點，從聯合開發包含中華電信基地、北富台社宅基地及社會住宅的興建與出租等所得收益編列預算，盼未來透過完整規劃、順利打造新校舍。

請繼續往下閱讀...

張善政說，G28站未來將是十分關鍵的一站，前後站點均涉及重大計畫，G26站為體育園區，現已進行BOT（民間興建營運後轉移模式）規劃；G29站是定案的市立醫院新址，相關計畫正已如火如荼進行中，因此透過更細緻的規劃，未來該地區的發展將是繁榮可期。

捷運工程局長劉慶豐提到，原校地將採興建1棟24層商辦大樓及2棟19層住宅大樓方式，而地下約4至5層規畫轉乘停車空間，及與交通局共同出資興建地下停車場，解決停車空間不足原因；其周邊已有規劃2處土開基地，透過納入富台國小用地辦理捷運土地開發，形成3處開發基地串聯，提升富台地區交通及生活機能，創造集文教、居住、商業於一體的優質生活圈，並實踐TOD（大眾運輸導向發展）軌道經濟的綠色人本生活環境。

包括教育局長劉仲成、中壢區長李日強、立委魯明哲、市議員葉明月、梁為超、吳嘉和、謝美英、彭俊豪及中華電信總公司桃園營運處副總經理駱啟民、富台國小校長胡正誼、家長會長范建亮等人出席；也是富台校友的謝美英強調，富台國小原址未來可做捷運基地，規劃地下停車場，解決地方長期停車位不足問題，學校若遷至鄰近國中五用地，可給孩子更好的學習環境，完善富台生活圈，共創多贏。

桃園市長張善政現勘捷運綠線G28站富台國小遷校計畫。（記者李容萍攝）

桃園捷運綠線G28站將坐落於富台國小門口，市府規劃遷校至鄰近的南亞技術學院東側公有文教用地。（記者李容萍攝）

也是富台國小校友的市議員謝美英（左2）、教育局長劉仲成（左1）等人對於市府規劃遷校至鄰近的南亞技術學院東側公有文教用地樂觀其成。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法