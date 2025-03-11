東京食品展》台灣隊大軍壓境 預估吸引逾5千名買主參觀

東京食品展11日開幕，結合經濟部、農委會、貿協等中央政府單位與14個地方政府，以及193家廠商的台灣隊陣容浩大，參展規模再創新高。台灣館今天的開幕典禮上，與會者比出「六」的手勢，代表台灣隊所向披靡勝券在握。（記者林翠儀攝）

2025/03/11 20:15

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕東京國際食品展今天開幕，由台灣中央和地方政府與業者攜手組成的台灣隊，今年參展規模再創新高，蟬聯第2大參展國。外貿協會也預估今年4天的展期，將可吸引超過5000名買主參觀。

台灣館今年首次以「TAIWAN SELECT」共同品牌統一行銷，橙黃的布展主色十分搶眼，一早各攤位準備的試吃美食香氣逼人，可說是未演先轟動。今年的台灣館不但面積規模創新高，經濟部攜手農業部、外貿協會、14個縣市政府、11家食品公協會以及193家企業設置196個攤位，數量也創新高。

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貿協指出，這次包括台灣菸酒、奇美食品、馬玉山沖泡飲、開元食品、允偉興業、富味鄉、家會香（皇族）、新城國際、老楊方塊酥、金蘭食品、萬家香、黑橋牌及鬍鬚張等指標性大廠參與展出，預計可吸引超過5000名專業買主參觀。

貿協董事長黃志芳在致詞表示，今年14個參展縣市中有7個縣市首長親自帶隊參加，在台灣要讓這些首長聚在一起相當困難，唯有東京食品展才有可能辦到。他表示，陣容堅強的台灣隊來到東京信心滿滿，一定會創造東京食品展中最好的成績。另外，他也趁機宣傳即將在4月13日開幕的大阪世博，精心策畫的台灣TECH WORLD館，會把最精彩的台灣科技、人文、藝術和文化呈現在全世界面前。

出席開幕典禮的駐日代表李逸洋致詞表示，2024年台灣對日本的農產品出口額達6億4800萬美元，為台灣前三大農產品外銷市場，自日進口額則約11億3千萬美元，超越中國成為日本農產品第三大出口國，顯示台日在農產食品貿易領域的緊密合作關係。

經濟部政務次長江文若表示，經濟部推動「TAIWAN SELECT」共同品牌行銷，協助中小企業拓展海外市場，首站來到東京食品展，未來將擴大至美國、澳洲、新加坡等國，協助台灣食品進入當地市場，提升國際能見度。另外，基於台日在各領域緊密的關係，經濟部今年上半年將在福岡成立台灣投資服務貿易中心，做為雙方企業在產業、技術、投資和貿易的單一諮詢窗口。

農業部在台灣館內設置的農水產館專區，今年有10家農漁業相關廠商參加。農業部政務次長黃昭欽表示，這次來就是把台灣道地的美食，例如魯肉飯、貢丸、香腸，還有日本消費者喜歡的鳳梨、芒果帶來，希望能一次進軍日本市場，也為農民的農產品開拓更多通路。

黃昭欽還表示，去年推展紅肉火龍果和龍虎斑銷日獲得很大進展，其中第一批約3.5噸的龍虎斑前天已經抵達日本，目前是與以福岡為據點的西鐵集團合作，在西鐵旗下鐵道列車、飯店集團的餐飲和連鎖超市上架。他並透露，由於市場開拓初期會比較保守，所以今年的銷日目標是20噸，首批以福岡為主，第二個市場就要往東京邁進，預估最快是今年4月份。

農水產館今天也為來自台南的地瓜業龍頭「瓜瓜園」與日本TK Trading集團舉辦合作意向書（MOU）簽署的見證會，TK Trading將進口瓜瓜園的QQ球等地瓜產品，未來預定在日本7個職棒球場、高速公路休息站和超商上架。

李逸洋表示，他在現場試吃了QQ球，非常好吃，他覺得QQ球潛力無窮，不輸給其他零食，看好它未來在日本的商機。

地瓜園總經理邱裕翔（左）與日本TK Trading佐佐木裕廸（右2）簽署合作意向書，TK Trading將引進瓜瓜園的QQ球等地瓜產品到日本銷售，簽署會由農業部政次黃昭欽（左2）與駐日代表李逸洋（右）見證。（記者林翠儀攝）

率隊參加東京食品展的台南市長黃偉哲（右），得意地秀出來自台南的地瓜業龍頭「瓜瓜園」的地瓜產品。（記者林翠儀攝）

台灣進軍日本的首批3.5噸龍虎斑，日前已在福岡上岸，駐日代表李逸洋（右）與農業部政次黃昭欽（左） 與業者合照加油打氣。（記者林翠儀攝）

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