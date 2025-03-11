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    新流行？ 他見學生「包包不直接掛娃娃」 網一看秒懂：愛的表現

    一名網友好奇，為什麼現在的學生不再直接掛娃娃，而是把娃娃放進透明包包裡？示意圖，與本文無關。（資料照）

    一名網友好奇，為什麼現在的學生不再直接掛娃娃，而是把娃娃放進透明包包裡？示意圖，與本文無關。（資料照）

    2025/03/11 21:04

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕從傳統的吊飾到各式各樣的背包裝飾，學生的背包總是充滿創意與個性。近期，一名網友在網上提出疑問，為什麼現在的學生不再直接掛娃娃，而是把娃娃放進透明包包裡？貼文曝光後，引起網友熱議。

    一名網友在PTT發文詢問，為什麼現在的學生都把娃娃放進透明的小包包裡，然後掛在背包上，「以前女孩不是都直接娃娃吊飾在背包外面，而且一次都掛一堆，現在的學生怎麼變了，是流行嗎？」

    貼文曝光後，網友紛紛留言解答，「痛包，最近臺灣才開始流行嗎？」、「他們說那叫遛娃包或曬娃包，把娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞」、「現在還蠻多的，裡面放自己喜歡的娃防塵又防髒，算是對於自己喜歡的娃一種愛的表現」。

    也有一些網友指出，「現在娃娃都太貴了，怕髒」、「有些絕版的一隻好幾千」、「 以前掛娃娃就不會把塑膠套拆掉了怕髒但不好看，現在有痛包很讚」、「手工編織的娃一隻都上萬，又小零件又多」、「貴貴的娃想帶出門炫耀，結果一天就髒兮兮還不心痛死？而且透明袋可以隨心情隨衣服配色放不同的娃」。

    網友分享叫遛娃包或曬娃包，娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞。（圖擷取自Dcard）

    網友分享叫遛娃包或曬娃包，娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞。（圖擷取自Dcard）

    網友分享叫遛娃包或曬娃包，娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞。（圖擷取自Dcard）

    網友分享叫遛娃包或曬娃包，娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞。（圖擷取自Dcard）

    網友分享叫遛娃包或曬娃包，娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞。（圖擷取自Dcard）

    網友分享叫遛娃包或曬娃包，娃娃放在透明收納袋裡，掛在包上讓人欣賞。（圖擷取自Dcard）

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