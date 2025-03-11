中央大學管理學院40週年慶 張鈞甯獲傑出校友表揚

左起中央大學管理學院長葉錦徽、張鈞甯和張的指導教導老師鄭有為。（中央大學提供）

2025/03/11 18:58

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中央大學管理學院今年歡慶40週年院慶，選出包括就讀產業經濟研究所的校友藝人張鈞甯等6位傑出校友，今（11日）舉辦頒獎典禮，張鈞甯期勉學弟妹珍惜學習環境，未來她也將在演藝事業上持續努力，積極回饋社會。

傑出校友另有EMBA莊嘉郁、企業管理學系李杰翰、資訊管理學系顧大為、財務金融學系謝宛芝，及人力資源管理研究所黃郁仁。

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頂著名星光環的張鈞甯2008年以電影《情非得已之生存之道》榮獲台北電影獎最佳女演員獎，長年熱心公益，關注環保、弱勢族群與兒童權益，她謙虛感謝當時所有的老師指導，產經所對他影響很大，主因是學習的過程對她的思維模式幫助很大。當別人跟他說念法律，跟工作一點關係都沒有，會不會覺得很浪費？她認為她現在看劇本很謹慎的邏輯，就是那段時間裡奠定的基礎，現在工作合約都自行把關，所學不會浪費。

現任樺欣機械工業董事長的莊嘉郁，產品行銷全球30餘國，曾任中大EMBA校友會、桃園市工業會的理事長。回顧30年的工作經歷許多挑戰，他感謝另一半的鼓勵，兩人一起成為中大EMBA同班同學，共同學習成長。

現任台鹽實業公司副總經理的李杰翰憶及，在企管所就讀的那兩年，是他這輩子最用功讀書的時刻，每天幾乎都在研究生宿舍和志希館之間來回。感謝師長推薦，期許未來能為母校作出貢獻。

現任聯發科技公司共同營運長及公司發言人的顧大為認為，管理學院的多元學習資源，奠定他紮實的基礎，能應對日後的工作挑戰。

現任貝萊德證券投資信託公司董事長的謝宛芝，憶及當年搬到宿舍單純的求學時光，中大校園優美，誠樸校風，讓她印象深刻。曾在香港亞洲金融中心歷練15年，近兩年前回到台灣，經常向中大師長請益。

現任精誠資訊公司永續長暨人資長黃郁仁說，自己不是最聰明的，但是最努力的。人資30年來的轉變，已從傳統人事行政演進至人才培育和企業策略夥伴，他提醒學弟妹保持熱情與積極，才能在AI時代面對各種挑戰。

中央大學管理學院歡慶40週年，表揚第14屆傑出校友。（中央大學提供）

中央大學管理學院長葉錦徽（中）表揚第14屆傑出校友，左起為李杰翰、張鈞甯、莊嘉郁、黃郁仁、顧大為、謝宛芝。（中央大學提供）

張鈞甯和指導教導老師鄭有為。（中央大學提供）

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