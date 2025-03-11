世界發光！編號「661666」小行星 中央大學命名陳澄波

玉山塔塔加鹿林天文台，發現新的小行星以台灣藝術先驅「陳澄波」為名（紅點處）。（鹿林天文台提供）

2025/03/11 18:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加遊憩區鹿林天文台，2007年發現臨時編號為「2005EW228」的小行星，今年1月初獲永久編號「661666」，並由中央大學命名為「陳澄波」，盼台灣的藝術先驅能透過小行星之名，讓更多人認識其對土地的貢獻。由於陳澄波因228事件犧牲，小行星臨時編號恰巧是228，也讓小行星命名歷程，更添傳奇色彩。

鹿林天文台台長林宏欽表示，天文台發現的小行星有800多顆，已命名則有100多顆，陳澄波小行星位在太陽系火星與木星間的小行星帶，發現之初因還需確認運行軌道，便以臨時編號「2005EW228」代稱，由於鹿林天文台所屬為中央大學，之後便由該校天文研究所教授葉永烜提議命名為「陳澄波」，今年1月小行星獲永久編號「661666」，正式命名為「陳澄波」。

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命名者葉永烜表示，為凸顯台灣藝術家對美學推廣的貢獻，加上自己也愛畫油畫，才會命名為「陳澄波」，未來還會有更多小行星以美術家為名，盼這些遠在太空的星星，讓後人不論幾千萬年都可看著它，藉此認識台灣傑出藝術家。

林宏欽說，「陳澄波」小行星是鹿林天文台首度以現代美術先驅命名，過去發現的小行星中，也有以行善家陳樹菊、空拍攝影師齊柏林，以及知名導演李行為名，由於國立台灣博物館今年也舉辦陳澄波誕辰130週年特展，紀念台灣首位作品獲日本選入帝國畫展的藝術家，加上今年小行星正式命名為陳澄波，以及臨時編號為228，種種巧合都讓這顆小行星更具話題性。

他也說，在玉山塔塔加觀測天文都於夜間進行，天文台全年無休，人員以觀測1週、休息1週的方式輪班，每晚有2人搭配工作，作息日夜顛倒，不免有些寂寞，但獲得的科學成果，以及發現新的小行星，甚至能建議命名，都是天文研究的一大收獲。

一般人可能覺得遠在天邊的星星跟自己很遙遠，但其實合歡山就有暗空公園，開車就能前往觀星，以及在台北有市立天文館，台南有南瀛天文館，都是方便親近的天文觀測場所，希望「陳澄波」小行星能讓外界更認識台灣藝術家，並展現台灣天文研究能量，拉近民眾與星星的距離。

位在太陽系火星與木星間的小行星帶。（鹿林天文台提供）

玉山塔塔加鹿林天文台。（記者張協昇攝）

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