「309銘傳大學－蘆竹區公所」20日上路 每日4班車採循環線

「309銘傳大學 - 蘆竹區公所」公車路線圖。（交通局提供）

2025/03/11 18:26

〔記者謝武雄／桃園報導〕「309C銘傳大學－蘆竹區公所」路線公車，由於試辦期間運量良好，將從20日起轉為正式路線（309）營運行駛，路線為循環線，自銘傳大學（桃園校區）發車至終點蘆竹區公所後折返，每日營運4班次，收費採市區公車里程計費，並適用TPASS定期票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買1送1優惠、上限票價60元優惠。

交通局長張新福表示，「309銘傳大學 - 蘆竹區公所」路線可串聯銘傳大學、龜山國小、桃園高中、會稽國中、光明國小等學校，以及榮民總醫院桃園分院、敏盛醫院等醫療院所，可滿足通學及就醫需求，自前年3月採試辦，並多次調整路線，逐步優化行駛動線，迄今平均每班次載客人數皆有2、30人次，符合商業運轉規模。

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張新福說，「309」路線可提供桃園、龜山、蘆竹等行政區民眾往返銘傳大學、大有特區、中正藝文特區、蘆竹區公所之大眾運輸服務，乘客主要以跨區往來為主，極具營運潛力，轉為正式路線後由桃園客運營運；相關資訊可於手機下載「桃園公車」APP，或至桃園市公車動態資訊系統查詢。

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