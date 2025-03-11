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    苗栗市公所推聯合行政中心案 逾20億打造市區新地標

    苗栗市公所廳舍老舊，公所規劃拆除後，納入地政、戶政及衛生所等單位改建為聯合行政中心。（資料照）

    苗栗市公所廳舍老舊，公所規劃拆除後，納入地政、戶政及衛生所等單位改建為聯合行政中心。（資料照）

    2025/03/11 18:31

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所廳舍老舊，公所規劃拆除後，納入地政、戶政及衛生所等單位改建為聯合行政中心，初估經費逾20億元，獲縣長鍾東錦支持。公所今（11）日下午舉辦首次說明會，邀相關單位及市農會，與里長、社區發展協會理事長等，盤點需求及蒐集意見。

    苗栗市長余文忠表示，市公所現有廳舍已經50多年了，他上任之初踏入市公所，內心就有將廳舍改建念頭。在公所同仁努力下，這個願景向前邁進一步，今天在縣務會議提案，獲得縣長鍾東錦支持。

    苗栗市聯合行政中心案初步構想地上8樓、地下3樓，總經費逾20億元，全案委託可行性評估，預計今年9月成果報告。建築師陳賢秋簡報指出，市公所在市區最中心，新大樓集合公家單位辦公，節省空間、空調，並提升行政效能；一旦完成改建，將成為苗栗市中心新地標。

    「萬事起頭難，但我們已經起頭了！」余文忠表示，苗栗市聯合行政中心案，將爭取中央及縣府補助，同時推動舊市區都市更新，提升生活環境品質，讓苗栗市脫胎換骨。

    苗栗市聯合行政中心案初步構想地上8樓、地下3樓，總經費逾20億元，全案委託可行性評估。（苗栗市公所提供）

    苗栗市聯合行政中心案初步構想地上8樓、地下3樓，總經費逾20億元，全案委託可行性評估。（苗栗市公所提供）

    苗栗市長余文忠表示，苗栗市聯合行政中心案，將爭取中央及縣府補助。（苗栗市公所提供）

    苗栗市長余文忠表示，苗栗市聯合行政中心案，將爭取中央及縣府補助。（苗栗市公所提供）

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