週三高溫上看30度！晚起北部轉雨 西部空品不佳

週三各地都是多雲到晴的好天氣。（資料照）

2025/03/11 21:05

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（12日）各地白天溫暖微熱，西半部日夜溫差大，天氣大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區，有零星短暫陣雨。晚間起鋒面接近，馬祖會有局部短暫陣雨或雷雨；基隆北海岸及北部地區，則轉為有零星短暫陣雨或雷雨；另外，西半部空品不佳，短時間可能達紅色警示等級。

中央氣象署預報，週三水氣偏少，各地大致是多雲到晴的天氣，僅東半部及恆春半島地區，有零星短暫雨。金門、馬祖及台南以北地區的清晨，易有局部霧或低雲恐影響能見度，行車用路請注意路況安全，往返離島也請留意航班資訊。

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溫度方面，週三白天仍溫暖微熱，各地高溫26至28度，西半部可達29至31度，但夜晚清晨稍涼，西半部低溫16到18度，東半部19、20度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物避免受涼；離島澎湖全天19至26度，金門16至24度，馬祖13至18度。

天氣風險公司指出，持續受到高壓迴流，與東南風到偏南風的影響，各地大致維持多雲至陽光的好天氣，但晨間的霧氣容易轉變為低雲，會影響能見度及空氣品質，而中南部地區的日夜溫差較大，需多加留意。

紫外線指數部分，週三澎湖縣為「過量級」；連江縣、基隆市為「中量級」，其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，西半部短時間可能達紅色警示等級。

週三白天高溫最高可達30度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三多為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週三西半部易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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