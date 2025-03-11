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    比Google街景還狂！鹿港「720°線上漫遊」 深夜3點也能逛老街

    彰化縣政府建置720°線上沉浸式旅遊平台，第一個完成鹿港鎮。（圖擷取平台）

    彰化縣政府建置720°線上沉浸式旅遊平台，第一個完成鹿港鎮。（圖擷取平台）

    2025/03/11 18:13

    〔記者張聰秋／彰化報導〕許多人出遊前會利用Google街景探路，但彰化縣政府推出的「720°線上沉浸式旅遊平台」，比街景更狂！現在民眾不僅能足不出戶就逛遍鹿港老街，就算是深夜三點也能輕鬆體驗。

    彰化縣府城市暨觀光發展處表示，為推動智慧觀光，縣府於彰化旅遊資訊網打造此新平台，採用空拍環景技術，提供720度全景視野，上下左右盡覽鹿港美景。目前鹿港鎮率先完成，包括龍山寺、天后宮、鹿港老街、桂花巷藝術村等十大熱門景點，民眾不必擔心塞車、找車位，隨時點開網站，進入該平台，立即沉浸鹿港人文歷史。

    這套平台結合空中鳥瞰與街巷穿梭模式，無論想從空中俯瞰城鎮全景，或深入街巷體驗在地風情，都能輕鬆實現。不管想體驗龍山寺和天后宮的熱鬧場面，或沿鹿港溪邊感受水岸風光，只要動動手指，鹿港精彩隨時上演。

    城觀處強調，今年內將持續增加彰化市、芳苑鄉、伸港鄉等12個地區景點，未來更將推廣到全縣各鄉鎮市，讓更多遊客線上輕鬆感受彰化魅力。「720°線上沉浸式旅遊平台」網址（https://tourism.chcg.gov.tw/onlineTour.aspx）。

    沈浸式旅遊平台，採用空拍環景技術，提供720度全景視野，上下左右盡覽鹿港美景。（圖縣府提供）

    沈浸式旅遊平台，採用空拍環景技術，提供720度全景視野，上下左右盡覽鹿港美景。（圖縣府提供）

    鹿港鎮的鹿港溪，透過線上720度平台，溪邊美景盡收眼底。（圖縣府提供）

    鹿港鎮的鹿港溪，透過線上720度平台，溪邊美景盡收眼底。（圖縣府提供）

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