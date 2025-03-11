為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中市去年行人30日死亡事故55人 65歲以上佔近7成

    台中市去年行人30日死亡事故55人比前年增8人，市府加強改善計畫。（市府提供）

    台中市去年行人30日死亡事故55人比前年增8人，市府加強改善計畫。（市府提供）

    2025/03/11 18:12

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年有55件行人30日死亡交通事故，比前年增加8人，交通局分析發現其中近7成是65歲以上高齡者，行人道安將列今年改善重點，台中市長盧秀燕指出，台中去年交通事故死亡數比前年減少，下降人數及幅度是六都第一，雖有改善但不滿意，指示成立專案加強高齡者交通安全宣導。

    不過，包括市議員陳俞融及吳佩芸指出，台中市去年行人死傷數不但是六都第一，甚至是全國最高，斥盧秀燕只強調交通事故死亡數減少是六都最高，只在玩數字遊戲、粉飾太平。

    台中市交通局長葉昭甫指出，台中市去年交通事故中包括機車事故及酒駕事故已較前年改善，但行人30日死亡交通事故比前年增加，肇事原因以車輛未禮讓行人先行最多，佔20件，其次是不當駕車行為有10件，另有7件是行人未依標誌或標線穿越馬路；至於3大易肇事時段則依序為下午6點到8點、晚上8點到10點及清晨4到6點。

    此外，死亡者的年齡層統計中，多達37人是65歲以上高齡者，佔67%，其次有16人年紀介於25歲到64歲，另有2名18到24歲的年輕人。

    盧秀燕指出，根據交通部近日公佈各縣市交通改善評比，去年台中交通事故死亡數288人，比前年減少27人，下降人數及幅度是六都第一，雖有改善但不滿意，因行人30日死亡事故中高齡者最多，她指示成立高齡者交通宣導專案，交通局結合社會局的500處社區關懷據點及長青學苑及各區婦女會、民政局的區里系統等加強宣導，讓資深公民外出更注意行的安全。

    陳俞融及吳佩芸均指出，台中市去年行人死傷人數為2833人，其中行人30日死亡人數55人，不只是六都最高，更居全國之冠，市府對此絕口不提，只會玩數字遊戲、自嗨；陳俞融指出，數據清楚顯示台中是全國交通最危險的城市，盧市府卻選擇性拿數據做政治包裝。

    市議員張芬郁指出，台中交通之惡全台第一，盧市長執政第六年沉痾已久，縱使交通事故死傷數有下降，不代表交通安全已改善，尤其是65歲以上的高齡者事故死亡數這麼多，促市府加速檢討。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播