台中市去年行人30日死亡事故55人 65歲以上佔近7成

台中市去年行人30日死亡事故55人比前年增8人，市府加強改善計畫。（市府提供）

2025/03/11 18:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年有55件行人30日死亡交通事故，比前年增加8人，交通局分析發現其中近7成是65歲以上高齡者，行人道安將列今年改善重點，台中市長盧秀燕指出，台中去年交通事故死亡數比前年減少，下降人數及幅度是六都第一，雖有改善但不滿意，指示成立專案加強高齡者交通安全宣導。

不過，包括市議員陳俞融及吳佩芸指出，台中市去年行人死傷數不但是六都第一，甚至是全國最高，斥盧秀燕只強調交通事故死亡數減少是六都最高，只在玩數字遊戲、粉飾太平。

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台中市交通局長葉昭甫指出，台中市去年交通事故中包括機車事故及酒駕事故已較前年改善，但行人30日死亡交通事故比前年增加，肇事原因以車輛未禮讓行人先行最多，佔20件，其次是不當駕車行為有10件，另有7件是行人未依標誌或標線穿越馬路；至於3大易肇事時段則依序為下午6點到8點、晚上8點到10點及清晨4到6點。

此外，死亡者的年齡層統計中，多達37人是65歲以上高齡者，佔67%，其次有16人年紀介於25歲到64歲，另有2名18到24歲的年輕人。

盧秀燕指出，根據交通部近日公佈各縣市交通改善評比，去年台中交通事故死亡數288人，比前年減少27人，下降人數及幅度是六都第一，雖有改善但不滿意，因行人30日死亡事故中高齡者最多，她指示成立高齡者交通宣導專案，交通局結合社會局的500處社區關懷據點及長青學苑及各區婦女會、民政局的區里系統等加強宣導，讓資深公民外出更注意行的安全。

陳俞融及吳佩芸均指出，台中市去年行人死傷人數為2833人，其中行人30日死亡人數55人，不只是六都最高，更居全國之冠，市府對此絕口不提，只會玩數字遊戲、自嗨；陳俞融指出，數據清楚顯示台中是全國交通最危險的城市，盧市府卻選擇性拿數據做政治包裝。

市議員張芬郁指出，台中交通之惡全台第一，盧市長執政第六年沉痾已久，縱使交通事故死傷數有下降，不代表交通安全已改善，尤其是65歲以上的高齡者事故死亡數這麼多，促市府加速檢討。

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