台中天空灰濛濛空品亮橘燈 耳鼻喉醫師：真的有礙健康

台中天空又灰濛濛！空品亮橘燈。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/11 18:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中天空又灰濛濛空品亮橘燈！連醫師也拍照PO文「這樣的空氣品健真的有礙健康」，中部受到環境風場偏東風影響，西半部水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，台中市今天空氣品質差，指標污染物為PM2.5，16個空品測站大多為橘色提醒，這波空污也將持續到明天，提醒敏感族群留意空品變化，出外做好防護措施。

今日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，今天台中市空品差，16個空品測站有13個亮橘燈（對敏感族群不健康），夜晚也易有局部霧或低雲影響能見度。

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中華民國醫師公會副秘書長、耳鼻喉科醫師林恆立也拍下今天天空灰濛濛照片，貼文說，這樣的空氣品健真的有礙健康。

台中火力發電廠今天配合空污降載，除了3座為歲修、1座故障，6座也降載3到6成。

環保局說明，依預報資料明日高壓迴流，環境風場為偏東風至東南風，12日仍為高壓迴流，但環境風場轉為東南風，這兩日西半部擴散條件差，污染物易累積，為「橘色提醒」等級，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；且台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，指標污染物兩日均為「細懸浮微粒」。

環保局表示，已通知大型固定污染源及相關局處明日進行降載減排及執行應變措施，包括針對固定污染源（智慧監控科技執法及執行專案稽查）、移動污染源（車輛影像辨識作業及夜間執行改裝車排氣攔檢）及逸散污染源（通知營建工地加強灑水及道路洗掃、露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導）等，後續將視空品變化情形，調整應變措施，另針對空污期獲違規露天燃燒、空污作為，皆依法加重處分。

環保局表示，依今日氣象及空品預測資料顯示，預期13日中部空品區將逐漸回復至普通等級，但因空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，民眾仍需留意空品變化，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。

台中天空又灰濛濛！空品亮橘燈，耳鼻喉科醫師林恆立拍照PO文「這樣的空氣品健真的有礙健康」。（翻攝自臉書）

台中天空灰濛濛，今天空品測站大多亮橘燈。（環保局提供）

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