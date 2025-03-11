桃市公寓大廈修繕補助4/15開跑 新增公安申報及維修補助

桃園公寓大廈修繕補助從4月15日開始申請，由於需憑完工單據申請，故符合資格者可提早準備。（記者謝武雄攝）

2025/03/11 18:04

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市今年公寓大廈修繕補助將從4月15日起至10月31日受理申請；鑑於今年集合住宅公安申報下修到6、7層樓，為鼓勵社區踴躍申報，今年補助公共安全檢查、簽證及申報及缺失改善相關費用，而編列預算也從4200萬元增至6200萬元，由於修繕補助必須完工並憑單據申報，社區可提早作業。

桃市府建築管理處長莊敬權表示，今年補助除擴大公共安全修繕補助範圍外，另針對社區已經安裝「智能社區－共用部分安裝電動車充電設備」，新增電動車防火毯補助，補助50％，上限3萬元，社區以補助1次為限；另一般修繕補助項目增加防水閘門與抽水機補助，讓社區多一項選擇。

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他也提到，公寓大廈修繕補助必須要有實際修繕行為，並在完工後憑單據申請，雖然申請期限到十月底，但經費用完就提前結束，而去年8月就結束，因此呼籲有意申請的社區要提早準備。

其中公共安全相關補助部分，1995以前取得使照大樓，今年才成立管委會者，視社區規模可申請20至30萬元不等補助，之前就成立管委會者，補助則是10到15萬元；至於1996年至2017年取得使照大樓者，今年才成立管委會者，補助則是10到15萬元，若之前就成立管委會者，補助則是5到8萬元。

另公寓大廈修繕分為3年1次的一般修繕屬於全額補助，視社區規模可申請1至10萬元不等補助；重大修繕補助則是5年一次，補助50％，視社區規模可申請5至25萬元不等補助；另2015年12月31日前取得使照的社區，成立管委會視社區規模可申請6至10萬元不等補助。

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