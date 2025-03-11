為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市卸貨車格遭占用 停管處：明年全面智慧化

    圖為台北市卸貨車格。（資料照）

    圖為台北市卸貨車格。（資料照）

    2025/03/11 17:45

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員曾獻瑩指出，近5年市府接獲近4千件違法占用卸貨車格案件，細看數據人工與科技執法效能相差18倍，但目前有設置智慧車柱科技執法的僅225格，呼籲市府儘快全面裝設。北市停管處表示，預計明年底前達成路邊收費汽車格全面智慧化。

    台北市有2千多個卸貨車格，供商家方便上下貨。不過曾獻瑩表示，許多卸貨車格遭違規占用，貨車無法正常停放，只能違停紅線或並排停車卸貨。1999陳情資料中，許多店家擅自以三角錐或其他障礙物長期占用卸貨車格，導致交通秩序混亂；也有陳情指出，雖然相關單位進行取締，但多數情況僅有短暫改善，缺乏長期有效的監管。

    他指出，近5年1999市民陳情案件，與卸貨車格相關就達3900件，多數是車格遭占用，還有車子一停就是一整天。他說，市府已導入智慧車柱進行科技執法，以提升卸貨車格違規取締效率；數據顯示，2024年透過科技執法舉發7692件違規，未設置智慧車柱的2218個卸貨車格，去年僅靠人力舉發1萬3599件，效能相差18倍。

    此外曾獻瑩也說，北市有484位開單員負責巡邏、開停車單，半小時巡邏一次，2285個卸貨車格在整年巡邏約1400萬次，但去年警方全年僅受理9919件違規占用卸貨車格報案，顯示報案率極低，開單員並沒有意識到報案需求，建議停管處明定開單員職責內容或改善報案流程，讓開單員可直接透過開單作業系統通報違規，而非額外電話報案，提升執法效率。

    停管處表示，北市路邊收費裝卸貨車格以智慧車柱為原則，但實體人行道淨寬不足地點則設置地磁，預計明年底前達到路邊收費汽車格全智慧化；此外，將研擬舉發裝卸貨車格違規使用的精進作為，以維護裝卸貨車輛停放需求及權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播