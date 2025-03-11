北市卸貨車格遭占用 停管處：明年全面智慧化

圖為台北市卸貨車格。（資料照）

2025/03/11 17:45

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員曾獻瑩指出，近5年市府接獲近4千件違法占用卸貨車格案件，細看數據人工與科技執法效能相差18倍，但目前有設置智慧車柱科技執法的僅225格，呼籲市府儘快全面裝設。北市停管處表示，預計明年底前達成路邊收費汽車格全面智慧化。

台北市有2千多個卸貨車格，供商家方便上下貨。不過曾獻瑩表示，許多卸貨車格遭違規占用，貨車無法正常停放，只能違停紅線或並排停車卸貨。1999陳情資料中，許多店家擅自以三角錐或其他障礙物長期占用卸貨車格，導致交通秩序混亂；也有陳情指出，雖然相關單位進行取締，但多數情況僅有短暫改善，缺乏長期有效的監管。

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他指出，近5年1999市民陳情案件，與卸貨車格相關就達3900件，多數是車格遭占用，還有車子一停就是一整天。他說，市府已導入智慧車柱進行科技執法，以提升卸貨車格違規取締效率；數據顯示，2024年透過科技執法舉發7692件違規，未設置智慧車柱的2218個卸貨車格，去年僅靠人力舉發1萬3599件，效能相差18倍。

此外曾獻瑩也說，北市有484位開單員負責巡邏、開停車單，半小時巡邏一次，2285個卸貨車格在整年巡邏約1400萬次，但去年警方全年僅受理9919件違規占用卸貨車格報案，顯示報案率極低，開單員並沒有意識到報案需求，建議停管處明定開單員職責內容或改善報案流程，讓開單員可直接透過開單作業系統通報違規，而非額外電話報案，提升執法效率。

停管處表示，北市路邊收費裝卸貨車格以智慧車柱為原則，但實體人行道淨寬不足地點則設置地磁，預計明年底前達到路邊收費汽車格全智慧化；此外，將研擬舉發裝卸貨車格違規使用的精進作為，以維護裝卸貨車輛停放需求及權益。

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