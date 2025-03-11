高雄三民國中畢業美展 「搏礙座」省思博愛座爭議

高雄市三民國中美術班畢業生李知軒的平面設計作，用博愛座變成「搏礙座」來諷刺社會現況。（三民國中提供）

2025/03/11 17:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民國中等校美術畢業班，今（11日）起舉辦聯合美展，其中三民國中美術班畢業生李知軒的作品「搏礙座」，用以省思目前國內讓位問題的亂象，作品創意令人莞爾，也榮獲全國學生美術比賽高雄市初賽平面設計類第1名。

高雄市三民國中與七賢國小、屏山國小3校美術畢業班，今起在高醫中和院區南杏藝廊、三民國中明德館舉辦聯合美展，共展出108幅作品。

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三民國中表示，這次美展主要由第13屆美術班學生自行籌辦，學生發想以「肇事逃藝」為創作主題，彰顯藝術是一場無止境的探索，展覽的內容呈現多元的創作形式，包含繪畫、雕塑、設計、書法等，希望透過這場展覽，與大家分享學生成長的軌跡，也期待帶來新的視角與啟發。

不僅「搏礙座」逗趣，三民國中美術班畢業生甘子愉的作品「翅殺」，以一隻流眼淚的鯊魚任人宰割，作品栩栩如生，用以表達人類為了獲取魚翅，殘忍殺害鯊魚，作品獲得全國學生美展高雄市初賽平面設計類第3名。甘子愉同學則以立體黏土與布料展出擁有孩子臉蛋的海豚與蛾，希望自己能變成一隻聰明的海豚或蛾，在海中與天空自由的暢游，作品創意十足。3校聯合美展展期至4月29日。

此外，三民國中今天也舉行一場校園地標「GLORY（榮耀）」啟用揭牌典禮，這座藝術鋼構作品置放於學校前庭的蝶舞庭園，以蝴蝶飛舞為靈感，象徵學校重返榮耀的蛻變與成長。

校長張振義表示，「GLORY」裝置藝術由柏夫企業有限公司董事長連漢濱捐贈，搭配原本的「蛻變～破繭而出再現風華」的蝶舞雕塑，白天展現蝴蝶翩翩起舞的動感，夜晚則透過燈光投射，呈現璀璨奪目的視覺效果，不僅美化校園，更寓意學校追求卓越、展翅高飛的精神。

高雄市三民國中美術班畢業生甘子愉的作品「翅殺」，以一隻流眼淚的鯊魚任人宰割，呼籲別再殘殺鯊魚。（三民國中提供）

高雄市三民國中與七賢國小、屏山國小3校美術畢業班，即日起至4月29日在高醫中和院區南杏藝廊、三民國中明德館展出。（三民國中提供）

三民國中校園新地標「GLORY（榮耀）」揭牌，以蝴蝶飛舞為靈感，象徵學校重返榮耀的蛻變與成長。 （三民國中提供）

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