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    生理期飄異味？ 網友提1招解決

    有網友擔心自己生理期的異味，會影響到別人。示意圖。（資料照）

    有網友擔心自己生理期的異味，會影響到別人。示意圖。（資料照）

    2025/03/11 22:25

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕女性每個月生理期除了會不適難耐，部分人還擔心會有異味。有網友提到，自己每次生理期時，都會聞到身上有一股味道，詢問改善方式。對此，不少網友建議使用棉條，「用棉條就放飛了」。

    一名網友於PTT女板上，以「月經來別人會聞到味道嗎？還是我太敏感」為題發文表示，自己每次生理期時，都覺得有味道，「尤其是換衛生棉的時候，感覺那股味道蠻明顯的。」原PO提到，不知道是不是只有自己聞得到，還是周圍的人也會注意到。

    原PO坦言，自己平常很注意清潔，每次上廁所都會換新的衛生棉，也會用濕紙巾擦，「但有時還是會覺得有股悶悶的味道，讓我超焦慮。」因此想詢問如何解決，「真的很怕影響到別人。」

    文章一出，就有許多人說到「聞得到耶，尤其上樓梯時走在女生後面」、「會！看體質，有些人味道會比較大」、「不要太嚴重應該都會理解」、「女廁常常門一開就是那個香精味」。

    不過，也有其他網友分享「用棉條就沒什麼味道」，認為「用棉條就放飛了」、「棉條不會有味道」、「不要用濕紙巾擦，以前去婦產科看醫生，有說絕對不要使用濕紙巾擦私密處」等意見。

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