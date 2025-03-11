飛機上禁用行動電源！她問能做什麼？網一致回「這3件事」

多家航空公司禁止乘客在飛機上使用行動電源，原PO好奇大家會在飛機上做什麼？示意圖。（資料照）

2025/03/11 20:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣多家航空公司都祭出新規定，禁止乘客在飛機上使用行動電源充電，引發不少討論。對此，網友發文問，「若要坐長途飛機，且機上沒有充電插座，你會怎麼做」？文章曝光後，最多人留言吃東西、睡覺、看電影。

網友昨日在Dcard發文提到，最近台灣許多航空公司都規定，不能在飛機上使用行動電源。另外，其他國家也有不少航空公司規定不能使用行動電源。她不禁好奇，「若要坐一趟中、長途飛機，且機上沒有充電插座的情況，電量要省著用，你會怎麼做」？原PO分享自己會帶上旅遊雜誌閱讀、將平板電腦攜帶上飛機，減少使用手機，或者睡覺補充體力。

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文章曝光後，網友紛紛留言，「可以帶電子閱讀器，剛好可以與世隔絕專心看書，超讚的」、「下載愛聽的podcast跟音樂起來，邊聽邊閉目養神」、「回想去年第一次搭長途飛機去美國（經濟艙），行前還想像著要在機上看各種電影打發時間，結果實際上，一趟連一部電影都看不完，實在太累，看到睡著」、「絕對是刪照片 包準妳刪到意猶未盡」。

其中，最多人都留言吃東西、睡覺、看電影，「我就是睡吃睡，在機上特別容易睡著」、「長程我都是先吃飽、看一下電影、關燈大家睡覺、起來覓食吃點心、睡覺」、「看電影，在機上看了快10部」、「我飛長程13-16小時的，都是挑一部電影看，然後吃飯再睡覺」、「耳塞+眼罩 人體飛航模式」。

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